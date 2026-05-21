En Popüler Samsung Serilerinden Biri Daha One UI 8.5 Güncellemesini Almaya Başladı

Samsung, en popüler serilerinden biri olan Galaxy S23 ailesi için de One UI 8.5 güncellemesinin dağıtımına başladı.

Samsung, 2023 yılına damgasını vuran amiral gemisi serisi Galaxy S23 için beklenen müjdeyi sonunda verdi. One UI 8.5 güncellemesi artık global pazardaki kullanıcılar için yayınlanmaya başlamış durumda.

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

Küresel açılışı Hindistan ile yapan Samsung, güncellemeyi çok kısa bir süre içinde Avrupa, Amerika ve Güneydoğu Asya pazarlarındaki Galaxy S23, S23+ ve S23 Ultra sahiplerine de ulaştıracak.

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

One UI 8.5, Galaxy S23 serisine neler getirecek?

Samsung tabiri caizse One UI 8.5 güncellemesiyle 2023 model amiral gemilerini alıp günümüzün en modern standartlarına taşıyor. Öyle ki markanın en yeni gözbebeği Galaxy S26 serisinde görmeye alıştığımız bazı özel yazılımsal yetenekler ve gelişmiş yapay zekâ araçları, bu güncellemeyle birlikte doğrudan Galaxy S23 ailesine de geliyor.

Görsel anlamda da yenilikler var. "Ambient Design" (Ortam Tasarımı) adı verilen yeni görsel mimari, günlük telefon deneyiminizi bambaşka bir seviyeye çıkarıyor. Samsung’un yerleşik uygulamaları, artık çok daha modern ve akıcı olan "yüzer navigasyon" (floating navigation) panelleriyle yenilendi.

Son olarak, S23 serisinin güncellemeleri tamamlandıktan sonraki ailenin bir diğer üyesi Galaxy S23 FE (Fan Edition) de bu güncellemeye kavuşacak.