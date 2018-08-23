Artık Snapchat'te ‘Müzik GIF’leri’ Paylaşmak Mümkün

Snapchat’in hem sohbet hem de Hikayeler ekranında artık müzikal GIF’ler göndermek ve almak mümkün olacak. Bunun için gelen istekleri geri çeviremeyen Snap Inc., müzikal GIF hizmeti sunan TuneMoji uygulamasıyla anlaştığını doğruladı.

Son aylarda kullanıcı sayısında ciddi bir azalma yaşayan Snapchat, Instagram’ın altında adeta ezilmeye başladı. Bu nedenle kullanıcılarından gelen istekleri geri çevirmemeye çalışan sosyal medyanın en genç kitlesel platformu, artık müzikal GIF’ler göndermenize izin veriyor.

Snapchat dışında zaten müzikal GIF’leri ile popülerleşen bir üçüncü parti uygulama olan TuneMoji GIF’lerine artık Snapchat için erişmek mümkün olacak. Kullanıcılar bu GIF’leri hem birbirlerine sohbet ekranından gönderebilecek, hem de hikayelerinde paylaşabilecekler. Müzikal GIF’leri kullanabilmeniz için Snapchat ile birlikte cihazınıza TuneMoji uygulamasının da kurulu olması gerekiyor.

TuneMoji, aslında Instagram’ın GIF servisi olmayı üstlenen Giphy gibi çalışıyor. Farklı şarkıların ya da seslerin lisanslı GIF’lerini sunan TuneMoji, başlı başına bir platform olarak dikkat çekiyor. Kullanım açısından bu birlikteliğin bir dezavantajı var. O da kullanıcıların TuneMoji GIF’lerine doğrudan Snapchat içerisinden ulaşamamaları.

Instagram’da ise bu durum oldukça pratik bir şekilde çözülmüştü. TuneMoji CEO’su James Fabricant, kullanıcıları memnun etmek adına bir tür entegrasyon sistemi geliştireceklerini de açıkladı.

Snapchat ve TuneMoji uygulamalarını Android ve iOS cihazlarınıza indirmek için aşağıdaki bağlantıları kullanabilirsiniz: