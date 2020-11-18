Gelirleri ASİL Derneği aracılığı ile ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak "ASELSAN 1975" markalı ürünler, ASELSAN'ın fiziksel ve online mağazasında satışa sunuldu.

Türkiye’nin en büyük savunma sanayii şirketlerinden biri olan ASELSAN, fiziksel ya da çevrimiçi mağazasında kendi markası altında piyasaya sürülecek ürünleri ASELSAN hayranlarıyla buluşturuyor.

Çanta, şapka, tişört, polar hırka, mont gibi tekstil ürünleri; kırtasiye ürünleri; kupa, termos gibi günlük kullanıma yönelik ürünler başta olmak üzere pek çok ASELSAN 1975 markalı ürünün satışa sunulacağı mağazalardan elde edilecek gelirler, ASİL Derneği ile ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.

Üzerinde ASELSAN 1975 logosunun bulunacağı ürünler, 6 farklı konseptte karşımıza çıkıyor. Bir hikaye ile fiziksel ürünün bir araya geldiği konseptlerde Türk bilim insanlarına ait hikayeler, farklı teknolojik terimlerin ve formüllerin açıklamaları ile işaret dilinin ve Braille alfabesinin kullanıldığı çeşitli tasarımlar da bulunuyor.

ASELSAN 1975’in ürün portföyünde, ASELSAN’ın gelecek nesillere teknoloji okuryazarlığı alışkanlığı aşılama amacıyla hayata geçirdiği Tekno Macera platformunun sevimli robot karakteri ASEL de bulunuyor.

ASELSAN 1975 fiziksel mağazalarından ya da aselsan1975.com çevrimiçi mağazasından yapılacak alışverişler, Türkye’nin dört bir yanına kargo ile teslim edilebilecek. ASELSAN 1975 ürünlerini bire bir incelemek isteyenler ASELSAN Macunköy yerleşkesi içerisindeki mağazası ziyaret edebilecekler.

ASELSAN 1975 tanıtım videosu