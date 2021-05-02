ASELSAN, Akademi’nin Yeni Dönemi Hakkında Açıklama Yaptı

ASELSAN, 2017’den bu yana eğitim vermeye devam eden ASELSAN Akademi’nin 2020 – 2021 Bahar dönemine dair açıklama yaptı. Akademinin 90 ders ve 710 öğrenciyle derse başladığı açıklandı.

Teknoloji dünyasının gelişimiyle birlikte üniversitelerde de yeni bir model benimsenmeye başladı. Dördüncü nesil üniversite modeli, dünya çapında yaygınlaşmaya devam ederken ülkemizde bu modeli benimseyen ilk kurum, 2017 yılında kurulan ASELSAN Akademi oldu. YÖK bünyesinde faaliyet gösteren akademinin 2020 – 2021 bahar dönemindeki durumu hakkında açıklama, bugün ASELSAN tarafından yapıldı.

ASELSAN tarafından paylaşılan açıklamaya göre ASELSAN Akademi, yeni döneme 710 öğrenci ve 90 ders ile başladı. Ders havuzu, ASELSAN’ın teknolojik ilgi alanları gözetilerek oluşturuldu. Diğer dönemlerde de olduğu gibi tüm öğrencilerin ders ve tez süreçlerinin verimliliğinin mentörlük mekanizmaları ile yüksek tutulduğu ifade edildi.

ASELSAN Akademi hakkında bilgi:

ASELSAN Akademi programında lisansüstü dersler, ASELSAN yerleşkelerinde gerçekleştiriliyor. Bu da bir sanayii kuruluşunun ilk defa birden çok üniversitenin dış kampüsü konumunda olduğu anlamına geliyor. ASELSAN’ın dış kampüsü olduğu üniversiteler arasında Gazi Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi yer alıyor.

ASELSAN Akademi, Fen Bilimleri Enstitüleri tarafından belirlenen Lisansüstü Eğitim Yönetmelikleri ve kurallarına uygun bir şekilde yürütülüyor. Öğrenciler, program sonucunda yükümlülüklerini tamamladıkları üniversitelerin yüksek lisans ya da doktora diplomasına sahip oluyor. Akademi sayesinde daha fazla çalışan lisansüstü eğitim alarak araştırmacı bakış açısı kazanıyor ve bu da ileri teknoloji hamleleri için gerekli nitelikli personel altyapısını güçlendiriyor.

ASELSAN ürünlerini tasarlayıp hayata geçiren Elektronik, Elektrik, Bilgisayar, Makine ve Malzeme Mühendisleri, lisansüstü eğitimleri esnasında bilimsel yenilikleri ve ileri teknoloji uygulamalarını projelerine taşıyor. Bu sayede millileştirme hedefine katkı sağlayacak, rekabet üstünlüğünü artıracak ve ihracat kısıtını ortadan kaldıracak tez çalışmaları gerçekleştirmelerinin önü açılıyor.