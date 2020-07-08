Son günlerde yeniden gündeme gelen Aşk 101 dizisi ve eşcinsel karakter konusunda bir açıklama da dizinin oyuncularından Kubilay Aka'dan geldi. Aka, Osman'ın eşcinsel olduğu yönündeki haberleri yalanlarken dikkat çekilmesi gereken çok daha önemli sorunlar olduğunu belirtti.

Geçtiğimiz günlerde gazeteci Cüneyt Özdemir’in YouTube üzerinden gerçekleştirdiği bir canlı yayına katılan Tanıtım ve Medya Başkanı Mahir Ünal, Netflix’e yayınlanan Aşk 101 adlı dizideki Osman adlı karakterin başta eşcinsel olarak kaleme alındığını belirtmişti.

“Bu normal bir şey gibi görünebilir” diyen Ünal, “Kişilerin eşcinsel kimliği başka bir şeydir, kamu ahlakına uyması başka bir şeydir.” sözleriyle eşcinselliğin göz önünde tutulmaması gerektiğini ima etmişti.

Aşk 101 dizisinde Kerem karakterini canlandıran Kubilay Aka, bu açıklamaların ardından paylaştığı bir tweette “Yıl olmuş 2020, bir yanda cinsiyetcilik yapanlar, diğer yanda senaryolarla ilgili yalan haberler.” diyerek ilk olarak Osman’ın aslında eşcinsel bir karakter olduğunu söyleyen haberlere karşı tepkisini dile getirdi.

Tweetine, “Sevgili büyüklerim, bu ülkede her gün kadına ve hayvanlara tecavüz ve şiddet uygulanıyor. Hangisi daha çok yakışıyor? Biraz anlayış” ifadeleriyle devam eden Aka, Böylece Osman’ın aslında eşcinsel bir karakter olduğunu yalanlarken bir yandan da üzerine düşülmesi gereken daha farklı sorunlar olduğunu hatırlattı.