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Haziran 2026 Lexus Fiyat Listesi Açıklandı: 3,1 Milyon TL'ye Ömürlük Araba

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Lexus’un Haziran 2026 fiyat listesi belli oldu. Markanın hibrit ürün gamında LBX Hybrid 3.150.000 TL’den başlarken, NX Hybrid 7.615.000 TL ve RX Hybrid 10.740.000 TL seviyesinde listelendi. LM Hybrid ise 17.265.000 TL’lik başlangıç fiyatıyla listenin en yüksek fiyatlı modellerinden biri oldu.

Haziran 2026 Lexus Fiyat Listesi Açıklandı: 3,1 Milyon TL'ye Ömürlük Araba
Beyazıt Kartal Beyazıt Kartal / Product Content Manager

Lexus, Haziran 2026 dönemi için geçerli güncel fiyat listesini paylaştı. Açıklanan listede LBX Hybrid, NX Hybrid, RX Hybrid, RX Performans Hybrid ve LM Hybrid modellerinin 2026 MY tavsiye edilen anahtar teslim fiyatları yer alıyor. Markanın hibrit ağırlıklı ürün gamında başlangıç fiyatı 3.150.000 TL olarak görülüyor.

Bu içerikte Lexus’un Haziran 2026 güncel fiyatlarını model bazlı olarak inceliyoruz. Listede yer alan versiyonların motor hacmi, şanzıman ve donanım bilgileriyle birlikte tavsiye edilen anahtar teslim fiyatlarını bir araya getirdik. İlk olarak modellerin başlangıç fiyatlarına bakalım.

İçerikten Görseller

Haziran 2026 Lexus Fiyat Listesi Açıklandı: 3,1 Milyon TL'ye Ömürlük Araba
Lexus LBX
Lexus NX
Lexus RX
Lexus LM

Lexus fiyat listesi - Haziran 2026

Model İsmi Güncel Fiyatı (Haziran 2026) Kampanyalı Fiyatı
LBX Hybrid 3.150.000 TL -
NX Hybrid 7.615.000 TL -
RX Hybrid 10.740.000 TL -
RX Performans Hybrid 12.525.000 TL -
LM Hybrid 17.265.000 TL -

LBX Hybrid fiyatları - Haziran 2026

Lexus LBX

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat
1490 cc Hybrid LBX, E-CVT 3.150.000 TL -
1490 cc Hybrid LBX Elegant, E-CVT 3.305.000 TL -
1490 cc Hybrid LBX Emotion, E-CVT 3.385.000 TL -
1490 cc Hybrid LBX Relax, E-CVT 4.095.000 TL -
1490 cc Hybrid LBX Cool, E-CVT 4.245.000 TL -

Lexus LBX Hybrid, markanın daha kompakt yapılı hibrit seçeneklerinden biri olarak listede yer alıyor. E-CVT şanzımanla sunulan model, farklı donanım seviyeleriyle şehir içi kullanımda premium algı, pratiklik ve hibrit sürüş karakterini bir arada arayan kullanıcılara hitap ediyor.

LBX Hybrid opsiyon fiyatları - Haziran 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

NX Hybrid fiyatları - Haziran 2026

Lexus NX

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat
2487 cc Hybrid NX 350h 4x4 Business Plus, E-CVT 7.615.000 TL -
2487 cc Hybrid NX 350h 4x4 Executive, E-CVT 8.515.000 TL -
2487 cc Hybrid NX 350h 4x4 Exclusive, E-CVT 9.000.000 TL -

NX Hybrid, Lexus’un SUV ürün gamında daha geniş kullanım alanı arayanlara yönelik seçeneklerinden biri olarak öne çıkıyor. 4x4 yapısıyla listelenen model, Business Plus, Executive ve Exclusive donanım seviyeleriyle farklı beklentilere yanıt veren hibrit bir alternatif oluşturuyor.

NX Hybrid opsiyon fiyatları - Haziran 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

RX Hybrid fiyatları - Haziran 2026

Lexus RX

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat
2487 cc Hybrid RX 350h AWD Executive, E-CVT 10.740.000 TL -
2487 cc Hybrid RX 350h AWD Exclusive, E-CVT 11.605.000 TL -

RX Hybrid, Lexus’un daha üst sınıfa konumlanan SUV modellerinden biri olarak listede yer alıyor. AWD altyapısı ve E-CVT şanzımanla sunulan model, Executive ve Exclusive donanım seçenekleriyle konfor, geniş iç mekân ve hibrit kullanım karakterini bir arada sunuyor.

RX Hybrid opsiyon fiyatları - Haziran 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

RX Performans Hybrid fiyatları - Haziran 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat
2393 cc Performans Hybrid RX 500h AWD F Sport, 6AT 12.525.000 TL -

RX Performans Hybrid, RX ailesinin daha sportif karakterli versiyonu olarak öne çıkıyor. F Sport donanımı ve 6AT şanzımanla listelenen model, klasik RX Hybrid’e göre daha performans odaklı bir seçenek arayan kullanıcılar için ürün gamında ayrı bir konumda duruyor.

RX Performans Hybrid opsiyon fiyatları - Haziran 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

LM Hybrid fiyatları - Haziran 2026

Lexus LM

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat
2487 cc Hybrid LM 350h 7 Koltuklu, E-CVT 17.265.000 TL -
2487 cc Hybrid LM 350h 4 Koltuklu, E-CVT 19.965.000 TL -

LM Hybrid, Lexus ürün gamında konfor ve geniş yaşam alanı odağıyla öne çıkan özel modellerden biri. 4 ve 7 koltuklu seçeneklerle listelenen model, özellikle arka koltuk deneyimi, ferah iç mekân ve üst düzey yolculuk beklentileri için konumlandırılıyor.

LM Hybrid opsiyon fiyatları - Haziran 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

Kaynak: Lexus Türkiye

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