Assassin's Creed IV: Black Flag'de Baş karakter Edward Kenway’e hayat veren Matt Ryan, oyunun Remake sürümünün geleceğini tabiri caizse ağzından kaçırdı.

Assassin's Creed serisinin sevilen oyunlarından Black Flag için uzun zamandır konuşulan remake söylentileri, baş karakter Edward Kenway’e hayat veren Matt Ryan sayesinde neredeyse kesinleşti.

Matt Ryan, bir hayranıyla sohbet ederken kendisine “Oyunu bitirdin mi? Belki bir daha bitirmen gerekebilir.” dedi. Bu da doğal olarak oyuncular tarafından Assassin's Creed: Black Flag Remake'in yolda olduğu şeklinde yorumlandı.

Ubisoft bu yıl içerisinde duyuruyu gerçekleştirebilir

Aslında Black Flag Remake'e dair söylentiler iki yıl önce başlamıştı. O dönemde çıkan haberlerde Ubisoft’un 2013’te çıkan bu efsane oyunu modern grafiklerle tekrar sunmayı planladığı ve Singapur ekibinin de projeye destek vereceği söylenmişti. Bahsi geçen ekip daha önce deniz savaşları ve keşif sistemleriyle tanınan Skull and Bones oyununda da görev almıştı, yani oldukça deneyimliler.

2024 sonlarında ise güvenilir bir kaynak olan Tom Henderson da oyunun düşündüğümüzden daha yakın olduğunu belirtmişti. Aslında Ubisoft’un ilk planı Assassin's Creed Shadows’u 2024 sonunda, Black Flag Remake’i ise 2025'in Kasım ayında çıkarmaktı ancak Shadows ertelenince, Black Flag Remake de muhtemelen 2026’ya kaldı.

Yine de Matt Ryan’ın söylemi resmî duyurunun çok da uzak olmadığının göstergesi. Büyük ihtimalle bu yılın sonundaki The Game Awards veya yakın tarihte yapılacak bir Ubisoft etkinliğinde beklenen duyuru gelebilir.

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