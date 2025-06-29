Valve'ın ilk olarak Steam Deck için kullanıma sunduğu SteamOS artık her bilgisayara kurulabiliyor. Peki Windows ile kıyaslandığında oyun performansı ne durumda?

Yeni yapılan oyun testlerinde SteamOS, Windows'a ciddi anlamda kafa tutuyor hatta bazı oyunlarda çok daha iyi performans sağlıyor. Lenovo’nun yeni taşınabilir oyun cihazı Legion Go S üzerinde yapılan testler, Valve’ın geliştirdiği SteamOS’un oyun performansında Windows’u ciddi şekilde zorladığını ortaya koyuyor.

Ars Technica, beş farklı oyunda yaptığı testlerde SteamOS’un performans açısından ya eşit ya da daha iyi sonuçlar verdiğini bildirdi. Returnal ve daha birçok oyunda yüksek ayarlarda 9-10 FPS, düşük ayarlarda ise 17-20 FPS'lik bir fark söz konusu.

SteamOS, birçok oyunda daha iyi performans veriyor

YouTuber Dave2D de farklı oyunlarla yaptığı testlerde benzer sonuçlar aldı. Cyberpunk 2077, Helldivers 2, Doom Eternal ve The Witcher 3 gibi zorlu oyunlarda SteamOS Windows’un önüne geçerken, sadece Spider-Man 2'de Windows küçük bir farkla önde görünüyor.

Legion Go S, hem Windows hem de SteamOS sürümleri için resmî sürücü desteğine sahip. Yani bu testler farklı kulvarlarda değil, doğrudan “elma ile elmayı” kıyaslıyor. Ayrıca SteamOS işletim sistemini masaüstü bilgisayarlarınıza da kurabilirsiniz. Bu testlerin el konsollarında yapılma nedeni, SteamOS'un doğrudan el konsolları için yaygınlaşmış olmasından kaynaklı.

Tabii SteamOS’un hâlâ iki büyük sorunu var. Donanım desteği ve bazı oyunlarla yaşanan uyumluluk sıkıntıları. Özellikle anti-cheat sistemleri yüzünden bazı popüler oyunlar hâlâ çalışmıyor ama Valve gelecekte bu konuya da çözüm bulmanın peşinde. Yani kısacası oyuncuların asla tercih etmeyeceği Linux sistemler, çok yakında hatta bugün bile oyuncular için daha doğru bir tercih gibi görünüyor.