Assassin’s Creed Serisinde Tarihsel Olarak En Doğru 10 Oyun

Tüm Assassin’s Creed oyunları, geçtiği dönemi başarılı bir şekilde yansıtmışlardır. Gerçek dönemleri kurguyla başaran bu oyunların bazıları ise tarihi olayları daha başarılı yansıtmışlardır. Bugün sizlere dönemini en doğru şekilde aktaran 10 oyunu sizler için listeleyeceğiz.

Ubisoft’un en ünlü oyun serisi Assassin’s Creed, bu yıllarda iyi veya kötü pek çok oyunla karşımıza çıktı. Özellikle Ezio’nun hikayesiyle büyük bir hayran kitlesine ulaşan oyun, farklı mekanlarda olduğu kadar farklı zaman aralıklarına da sahipti. Bu kadar geniş bir zaman dilimine yer alan oyun serisi elbette bazen kurguya daha fazla başvururken bazen de tarihsel olaylara daha sadık kalmıştı.

Bugün sizlere Assassin’s Creed serisinde tarihsel açıdan en doğru hikayeyi anlatan oyunları listeleyeceğiz. Hazırsanız listemize başlayalım.

Assassin’s Creed’in tarihsel açıdan en doğru oyunları

Assassin’s Creed: Origins (2017)

Assassin’s Creed: Odyssey (2018)

Assassin’s Creed: Black Flag (2013)

Assassin’s Creed: Rogue (2014)

Assassin’s Creed: Unity (2014)

Assassin’s Creed (2007)

Assassin’s Creed II (2009)

Assassin’s Creed: III (2012)

Assassin’s Creed: Brotherhood (2010)

Assassin’s Creed: Syndicate (2015)

Assassin’s Creed: Origins (2017)

MÖ 49 - 47 (Ptolemaic) döneminde geçen oyun, Büyük İskender’in yönetiminden sonra ortaya çıkan kökenlerin karşılaştığı sorunları işliyor. Dönemin hükümdarı Kleopatra olduğu için tarihsel anlamda da son derece doyurucu bir oyun olduğunu söyleyebiliriz.

Assassin’s Creed: Odyssey (2018)

Antik Mısır’da geçen başarılı oyunun ardından odağını Antik Yunan’a çeviren Ubisoft’un son oyunu M.Ö 431 - 422 yıllarında geçiyor. Antik Yunan devletleri Sparta ve Atina arasında geçen Mora Savaşı’nın etrafında şekillenen oyun, dönemini başarılı bir şekilde yansıtmayı başardı.

Assassin’s Creed: Black Flag (2013)

Serinin en sevilen oyunlarından biri olan Black Flag, bizlere muhteşem gemi savaşları yaşatmıştı. Korsanlığın altın çağında geçen oyun, Kara Sakal gibi önemli tarihsel karakterleri de bizlerle buluşturmuştu. Oyunun geçtiği yıl ise 1715 olmuştu.

Assassin’s Creed: Rogue (2014)

Black Flag’te ABD’ye giden seri, yeni oyununda başka yerlere gitmeye karar verdi. Assassin’s Creed: Rogue; Prusya, İngiltere, Fransa ve Rus İmparatorluğu arasında geçen Yedi Yıl Savaşı’na odaklandı. Bu oyun daha çok eski konsollara odaklanırken kendisiyle aynı dönemde çıkan Assassin’s Creed Unity ise yeni konsollara çıkmıştı.

Assassin’s Creed: Unity (2014)

1789 yılında geçen oyun, Paris’te kaosun hakim olduğu Fransız İhtilali’nde geçiyor. Fransız İhtilali’nde halkın yanında yer alıp asillere karşı savaşan Arno isimli karakter, bizleri bu tarihi sürecin içine çekiyor.

Assassin’s Creed (2007)

Assassin’s Creed’in ilk oyunu, böylesine büyük bir serinin başlayacağının da habercisiydi diyebiliriz. Haçlı seferleri sırasında Hıristiyan ve Müslümanlar arasında geçen savaşları tarafsız kabul edebileceğimiz suikastçıların gözünden gördüğümüz oyun, bizlere Altair gibi bir karakteri bırakmıştı.

Assassin’s Creed II (2009)

Assassin’s Creed oyununun ilk oyunu güzel olsa da beklenen büyük çıkışı yapamamıştı. İkinci oyunda ise seriye Ezio isimli karakter girmişti. Tarihi olarak da çok doyurucu olan Assassin’s Creed II, kendisinden sonra gelen 2 oyunla serinin içinde küçük bir Ezio serisi yaratıyor.

Assassin’s Creed: III (2012)

Fransız devrimi gibi Amerika devrimi de çatışma ve kargaşa ile doludur. Yeni kıta keşfedildiğinde, herkes burayı kullanmanın bir yolunu aradı. Assassin’s Creed 3’te de tüm bu ana konu içinde George Washington, Benjamin Franklin gibi önemli figürlerle karşılaşıyoruz.

Assassin’s Creed: Brotherhood (2010)

Dünyanın en ikonik şehirlerinden biri olan Roma, bu oyunda Ezio’nun karşısında zor zamanlar yaşıyor. Kişisel olarak da en çok sevdiğim oyun olan Assassin’s Creed: Brotherhood, Leonardo da Vinci gibi önemli isimlerle karşılaşmamızı sağlamıştı.

Assassin’s Creed: Syndicate (2015)

Syndicate, tüm Assassin’s Creed oyunlarına baktığımızda zaman dilimize en yakın oyun. Londra’daki sanayi devrimi döneminde geçen oyun; geniş caddeler, yüksek binalarla AC oyunlarında görmediğimiz modern bir şehri bizlere sunuyordu. Oyunun şehir modellemesinin son derece gerçekçi olması oyuncular tarafından beğeniyle karşılanmıştı.