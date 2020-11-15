AC Valhalla'nın PC Sürümüne 'Başarımlar' Geliyor

Ubisoft, uzun süren yanlış anlaşılmalar zincirinin ardından Assassin’s Creed Valhalla'nın PC sürümüne 'Başarımlar' sekmesinin ekleneceğini doğruladı. Daha önce bir Ubisoft sözcüsü, Başarımlar sekmesinin Ubisoft Connect'e eklenmeyeceğini söylemişti.

Kısa süre önce çevrimiçi hizmetlerinde bazı değişiklikler yapan Fransa merkezli oyun stüdyosu Ubisoft, Uplay ve Ubisoft Club'ı birleştirip Ubisoft Connect adı altında piyasaya sürdü. Yapılan değişikliğin ardından oyuncular, diğer oyunlarda olmasına rağmen geçtiğimiz günlerde piyasaya sürülen Assassin’s Creed Valhalla için Ubisoft Connect'te 'Başarımlar' bölümünün eksik olduğunu fark etti.

Aynı sayfanın Watch Dogs Legion için var olduğunu söyleyen oyuncular, bu durumu Ubisoft forumlarında dile getirdi. Paylaşılan gönderilerden birine yanıt veren Ubisoft Destek sözcüsü, kasıtlı olmayan bir değişiklik olduğunu ve geliştiricilerin "Başarımlar'ı etkinleştirmek için aktif olarak çalıştığını" söyledi.

Ubisoft'un iletişim sıkıntısı kafaları karıştırdı:

Ubisoft Destek sözcüsünün bu yanıtından birkaç gün sonra Ubisoft, bunun aslında "kasıtlı bir değişiklik olduğunu" ve bir önceki açıklamanın yanlış olduğunu belirten bir başka duyuru daha paylaştı.

Yapılan düzeltme açıklamasında "Bu oyun için PC'de Başarımlar mevcut değil ve bu kasıtlı bir değişiklik. Ubisoft Connect'teki yeni oyunlar için Başarımlar yerine Ubisoft Connect'te XP ve diğer ödüller sağlayan Mücadeleler'i genişlettik. Bunun çoğunuz için büyük bir değişiklik olduğunu biliyoruz ve bu konudaki anlayışınız için teşekkür ederiz" ifadelerine yer verildi.

Bunun ardından bir başka temsilci, yukarıdaki açıklamayla çelişen yeni bir güncelleme daha paylaştı. Yapılan açıklamada şu sözler kullanıldı: "Assassin’in Creed Valhalla oyuncuları için Başarımlar'ın PC’de mevcut olmadığının farkındayız- bu istenmeyen bir şeydi. Başarımlar'ı etkinleştirmek için aktif olarak çalışıyoruz ve daha fazla bilgi mevcut olduğunda sizi bilgilendirmeye devam edeceğiz."

Yaşanan bu yanlış anlaşılma trafiğinin ardından bir Ubisoft çalışanı, "Orijinal bilgi doğruydu ve gerçekten üzerinde çalışıyor. Başarımlar geliyor!" diyerek konuya nokta koydu. Ubisoft çalışanlarının kendi aralarında garip bir mücadeleye girdiği, oyunseverlerin beyninin yandığı bu konu hakkında siz neler düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi yorumlar kısmından belirtebilirsiniz.