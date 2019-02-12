Aston Martin’in DBS Superleggera modeli Türkiye’ye geldi. Zaten kimsenin ucuz olmasını beklemediği aracın Türkiye fiyatı dudak uçuklattı.

Aston Martin’in eski efsanelerinden DBS modeli, geçtiğimiz yıl geri dönmüştü. O geri dönüşle beraber DBS’ler artık Superleggera etiketini taşımaya başlamıştı. Firmanın en güçlü seri üretim yol otomobili ülkemizde de satışa sunuldu.

Aston Martin DBS Superleggera’nın 5.2 litrelik V12 motoru bulunuyor. Bu motor da araca 715 beygir güç ve 900 Nm tork sağlıyor. ZF’nn geliştirdiği 8 ileri otomatik şanzımana sahip olan araç arkadan itişli. Firmadan yapılan açıklamalara göre, aracın daha iyi bir ağırlık dağılımına ve daha aşağıda bir ağırlık merkezine sahip olması için motor olabildiğince arkaya ve aşağı yerleştirildi.

Aracın performansı da göz alıcı. 0’dan 100 km hıza yalnızca 3,4 saniyede çıkan aracın, 160 km hıza çıkma süresi ise 6,4 saniye. DBS Superleggera’nın en yüksek hızı ise saatte 340 km.

Aston Martin firmasının ülkemizdeki distribütörü olan D&D Motorlu Araçlar Yönetim Kurulu Başkanı Nevzat Kaya, “Aston Martin’in Türkiye satış ve servis operasyonlarını büyük bir başarı ile devam ettiriyoruz. Tüm Aston Martin modelleri Türk otomobil tutkunları tarafından heyecan ile bekleniyor ve karşılanıyor. D&D Motorlu Araçlar olarak DBS Superleggera modelinin satış grafiğimizi geçen yıllara göre daha da artıracağını öngörüyoruz. Showroom’larımıza daha yeni gelmesine rağmen ilgi çok büyük. DBS Superleggera’yı 675.000 Euro’dan başlayan fiyatlarla satışa sunuyoruz” açıklamasını yaptı.