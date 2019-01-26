Aston Martin'in İlk Elektrikli Sedanından Video Geldi

Aston Martin'in CEO'su Andy Palmer, resmi Twitter hesabından şirketin ilk elektrikli arabası Rapide E'nin videosunu paylaştı.

Bu haftanın başlarında Aston Martin CEO’su Andy Palmer, şirketiyle ilgili olarak çok önemli bir gelişmeyi Twitter’da duyurdu: Rapide E prototipi ilk kez kendi gücüyle yola çıktı. Şirketin ilk elektrikli otomobili “V12 motorlu Rapide S'nin hissini, karakterini ve teslimatını korumak ve geliştirmek” vekaleti altında tasarlandı.

Araç, DC hızlı şarj ile uyumlu 800V batarya sistemiyle çığır açacak, ayrıca çift elektronik motorlar dört tekere birden hakim olacak. Yaklaşık 602 beygir gücünde olacak olan aracın en yüksek hızı ise saatte 250 km olacak.

Andy Palmer’ın Twitter hesabında paylaştığı park alanındaki videosundan otomobilin tasarımına göz atabilirsiniz. Petrol gücüyle çalışan arabalardaki gibi bir kükreme gücüne sahip olmasa da bu araçlar geleceğin otomobilleri. Rapide E’nin bu yılın dördüncü çeyreğinde satışa sunulması bekleniyor.