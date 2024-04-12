Yakın zamanda ilk elektrikli otomobilini erteleyen Aston Martin, izin verildiği sürece içten yanmalı otomobil üretmeye devam edeceklerini duyurdu. Şirketin patronu, bu araçlara her zaman talebin olacağını düşünüyor.

Dünya çapındaki otomobil devleri, daha sürdürülebilir bir gelecek oluşturmak amacıyla tamamen elektrikli otomobillere dönmeyi planlıyorlardı. Ancak elektrikli araçlara olan taleplerin azalmasıyla son zamanlarda bu konudaki hamlelerini yavaşlatmaya başlamışlardı.

Şimdi ise konuya ilişkin bir açıklama İngiliz lüks otomobil üreticisi Aston Martin’den geldi. Şirketin patronu, benzinli araçları bırakmak gibi bir planları olmadıklarını ifade etti.

“Yasalar izin verdiği sürece içten araç üretmeye devam edeceğiz”

Aston Martin Yönetim Kurulu Başkanı Lawrence Stroll, verdiği yeni bir röportajda henüz tamamen elektrikli araçlara geçme planlarının olmadığını belirten açıklamalarda bulundu. Stroll, izin verildiği sürece içten yanmalı araç çıkarmaya devam edeceklerini ifade ederken insanların içten yanmalı talebinin hep olacağını aktardı:

“Üretmemize izin verildiği sürece içten yanmalı motora sahip araçlar üretmeye devam edeceğiz. Küçük bile olsa her zaman talebin olacağını düşünüyorum.”

Stroll’un bu sözleri, Aston Martin’in elektrikli araçlar hakkında önemli bir karar almasının hemen ardından geldi. Otomobil devi, şubat ayında ilk elektrikli aracının çıkış tarihini 2027’de ertelediğini duyurmuştu. Otomobil normalde 2026’da yollarda olacaktı. Bu karar ise Birleşik Krallık’ta benzinli ve dizel araçların satışına yönelik yasağın 2030’dan 2035’e ertelenmesinin sonrasında gelmişti.

Mercedes-Benz’in de yakın zamanda elektrikli otomobil satışlarında değişiklikler yaptığını ve tamamen elektrikli olma planından vazgeçtiğini görmüştük. Yani bu tarz adımlar yavaş yavaş artıyor. Tabii ki hâlâ hükûmetlerin ve otomobil devlerinin sürdürülebilirlik hedefleri var. Ancak biraz yavaşladığını söyleyebiliriz.