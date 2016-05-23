Aston Martin Valkyrie'nin sokaklarda dolaşmasına izin verilen en hızlı araba olacağı söyleniyor.

Aston Martin, yeni aracı Valkyrie'nin tanıtımını Instagram üzerinden gerçekleştirdi. Red Bull Racing ile ortak geliştirilen projenin sonucu olan araç, maviden griye dönen rengiyle göz alıyor. Uzun süredir beklenen aracın daha önce de görüntülerine rastlamıştık ancak resmi olarak yayınlanan ilk görseller bizi bir kez daha Valkyrie'ye hayran bırakıyor.

Valkyrie'nin üstünde 6.5 litrelik v-12 motoru bulunuyor. Bu motorun gücü ise 1000 beygirden daha fazla. Aracın yapımında çoğunlukla karbon fiber kullanılmış, böylece aracın gereksiz ağırlaşmasının önüne geçilmiş.

Sokaklarda dolaşmasına izin verilen en hızlı araba olacak olan Valkyrie, sadece üç milyon dolarcık gibi cüzi bir ücret(!) karşılığında satılacak. Araçlar sahiplerine 2019 yılında ulaşacak.