Google Arama'ya eklenen yapay zekâ entegrasyonunun hatalı sonuçlar verdiği ortaya çıktı. Özellik, kullanıcıları şimdilik tatmin etmiyor.

ABD merkezli teknoloji devi Google, geçtiğimiz hafta düzenlediği I/O 2024 etkinliklerinde Arama hizmeti ile ilgili yeni bir özellik duyurdu. Bu kapsamda; kullanıcılar artık Google Arama üzerinden araştırmalar yaparken yapay zekâdan da bilgi alabileceklerdi. Yeni özellik, ilk aşamada ABD'de, kısıtlı bir kullanıcı kitlesine sunuldu.

Ancak kullanıcı geri bildirimleri, Google Arama'ya eklenen yapay zekâ desteğinin çok da iyi çalışmadığını gözler önüne serdi. Kullanıcılara göre sonuçlarda bazen gecikmeler yaşanıyor bazen de hatalı bilgiler paylaşılıyordu.

Yapay zekâ, çok garip hatalar yapıyor

Google'ın yapay zekâ destekli arama sonuçlarında dikkatimizi en çok çeken hata şu oldu. Bir kullanıcı, böbrek taşının nasıl hızlıca düşürülebileceğini araştırmak istedi. Yapay zekâ, iki litre idrar tüketerek böbrek taşından kolayca kullanılabileceğini söyledi. Çeşitli forumlarda, bunun gibi çok sayıda örnek bulunuyor.

Yapay zekâ, gelecekte internet alışkanlıklarımızı değiştirecek. Ancak henüz bunun erken aşama dönemlerini yaşıyoruz. Hâl böyle olunca yapay zekânın hâlâ hata yapabildiği gerçeğinden uzaklaşmamak gerek. Webtekno olarak size tavsiyemiz, bir araştırma yaparken yapay zekâ kullanıyorsanız edindiğiniz bilgiyi mutlaka doğrulayın. En azından bunu yapmaya çalışın.