20 milyon kişi üzerinde yapılan yeni bir araştırma, sanılanın aksine COVID aşılarının kalp sorunlarına ve pıhtılaşmaya neden olmadığını ortaya koydu. Bulgulara göre aşılar, bu rahatsızlıklara karşı koruma sağlıyor.

Dünya çapında milyonlarca insana uygulanan COVID aşıları, hastalığı ağır geçirmenin önüne geçerek önemli bir rol oynamıştı. Ancak birçok vaka ve rapor, COVID aşısının kalp sorunları ve pıhtılaşma gibi şeylere neden olabileceğini gösteriyordu.

Yapılan dev bir yeni bir araştırma ise bunun tersini gösteren sonuçlara ulaştı. Çalışmaya göre COVID aşıları, kalp rahatsızlıkları ve pıhtılaşma gibi durumlara neden olmuyor. Araştırma bulguları, Heart dergisi üzerinden yayımlandı.

20 milyon insan üzerinde yapılan araştırma, COVID aşılarının kalp rahatsızlıklarına karşı koruma sağladığını gösterdi

COVID aşılarının genel etkisinin araştıran çalışmada Birleşik Krallık, İspanya ve Estonya’dan 20 milyon insan incelendi. Sonuçlarda, COVID aşılarının kalp rahatsızlıkları ve pıhtılaşma riskini önemli ölçüde düşürdüğü görüldü. Yani kardiyovasküler komplikasyonlara neden olmak yerine onlardan koruyorlardı.

Oxford Üniversitesinden Profesör Daniel Prieto-Alhambra, bulgularına ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Bu geniş çalışmada gösterdiğimiz şey, aşılanan kişilerin COVID sonrası bu komplikasyonlara yakalanma riskinin çok daha düşük olduğudur.”

Bulgular; AstraZeneca, Pfizer-BioNTech ve Moderna gibi aşıların COVID bağlantılı kalp yetmezliği ve kan pıhtılaşmasına karşı en koruyucu aşılar olduğunu da gösterdi. Bu, virus ile temasa geçilen ilk ayı kapsıyor. Araştırmacılar, bu dönemde kalp yetmezliğinin aşı olmayanlara kıyasla %55 daha düşük, kan pıhtılaşmasının ise damar tipine göre %78 ve %47 düşürdüğünü gözlemledi.

Öte yandan enfeksiyondan sonraki 6 ay sonra ise kalp yetmezliği riskinin %39, pıhtılaşmanın ise %47 ve %28 düştüğü görüldü. Çalışma, korumanın 1 yıla kadar devam ettiğini de ekledi.