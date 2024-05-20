vivo, Y200 serisinin en yeni üyelerini tanıttı. "Y200 GT" ve "Y200t" olarak isimlendirilen telefonlar, kendi segmentlerinde ilgi çekmeyi başaracak gibi görünüyorlar.

Çinli teknoloji devi vivo, Y200 serisi akıllı telefon serisini genişletti. Şirket, bugün düzenlediği bir etkinlikte "Y200 GT" ve "Y200t" olarak isimlendirdiği yeni akıllı telefonlarını duyurdu. Uygun fiyatlı akıllı telefonlar, bulundukları fiyat aralığında oldukça iyi seçenekler olacaklar gibi görünüyor.

Y200 GT ile başlayalım. 6.78 inç büyüklüğünde 1.5K çözünürlük ve 144 Hz tazeleme oranı sunan telefon, Qualcomm'un Snapdragon 7 Gen 3 işlemcisinden güç alıyor. Bu güç, 12 GB'ye kadar RAM ve 512 GB'ye kadar depolama alanı ile destekleniyor. Telefonun 6.000 mAh kapasiteli bataryası ise 80W hızlı şarj desteği sunacak. 16 MP çözünürlük sunan selfie kamerayı barındıran telefon, arka tarafta ise 50 MP ana kamera ve 2 MP derinlik odaklı kamera ile donatıldı.

vivo Y200 GT teknik özellikleri:

Ekran 6.78 inç, 1.5K, 144 Hz, AMOLED İşlemci Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 RAM 8-12 GB (LPDDR4x) Depolama 128-256-512 GB (UFS 2.2) Ön Kamera 16 MP Arka Kamera 50 MP + 2 MP Batarya 6.000 mAh (80W) İşletim Sistemi Android 14 (OriginOS 4) Boyutlar 163.72 x 75.88 x 7.98 mm Ağırlık 194 gram

vivo Y200 GT fiyatı:

Versiyon Fiyatı 8 GB + 128 GB 225 dolar 8 GB + 256 GB 250 dolar 12 GB + 256 GB 280 dolar 12 GB + 512 GB 325 dolar

Gelelim vivo Y200t modeline:

Daha uygun fiyatlı bir model olarak karşımıza çıkan vivo Y200t, 6.72 inç büyüklüğünde FHD+ ekranla donatıldı. 120 Hz tazeleme oranı sunan bu LCD ekranda 8 MP selfie kamera bulunuyor. Snapdragon 6 Gen 1 işlemciden güç alan telefon, 12 GB'ye kadar RAM ve 512 GB'ye kadar depolama alanı sunuyor. 50 MP ve 2 MP'lik iki arka kamerası bulunan telefonun 6.000 mAh kapasiteli bataryası ise 44W hızlı şarj desteği sunuyor.

vivo Y200t teknik özellikleri:

Ekran 6.72 inç, FHD+, 120 Hz, LCD İşlemci Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 RAM 8-12 GB (LPDDR4x) Depolama 128-256-512 GB (UFS 2.2) Ön Kamera 8 MP Arka Kamera 50 MP + 2 MP Batarya 6.000 mAh (44W) İşletim Sistemi Android 14 (OriginOS 4) Boyutlar 165.7 x 76 x 7.99 mm Ağırlık 199 gram

vivo Y200t fiyatı: