AstraZeneca Türkiye'den TEV'e, 670 Dizüstü Bilgisayar

AstraZeneca Türkiye, Türk Eğitim Vakfı tarafından başlatılan Uzaktan Eğitimde Eşit Fırsat Hareketi isimli bir kampanyaya 670 adet dizüstü bilgisayar bağışladı. Yapılan bağış Türk Eğitim Vakfı'nı sevindirirken AstraZeneca Türkiye'yi de gururlandırdı.

Uzunca bir süredir hizmet veriyor oluyor olsa da yaptığı koronavirüs aşısı çalışmalarıyla tüm dünya tarafından bilinir hale gelen AstraZeneca, Türk Eğitim Vakfı tarafından başlatılan bir kampanyaya destek oldu. "Uzaktan Eğitimde Eşit Fırsat Hareketi" kampanyası kapsamında 670 adet bilgisayar bağışı yapan ilaç devi, böylelikle ülkemizdeki uzaktan eğitime katkı sağlamış oldu.

Türk Eğitim Vakfı'nın başlatmış olduğu kampanya, evinde bilgisayar olmayan bursiyerleri kapsıyor. Bu bağlamda en az bin öğrenciye ulaşmaya çalışan vakıf, sektör devlerine de çağrı yapmıştı. AstraZeneca Türkiye tarafından görmezden gelinmeyen kampanya, vakfın amacına ulaşabilmesini kolaylaştırmış oldu. AstraZeneca'nın 670 adet dizüstü bilgisayarı, ihtiyaç sahiplerine teslim edilecek.

TEV'e göre uzaktan eğitimden mahrum olan çok fazla kişi var

Türk Eğitim Vakfı Genel Müdürü Yıldız Günay tarafından yapılan açıklamalara göre uzaktan eğitime ulaşamayan çok fazla öğrenci var. Sadece kendi bursiyerlerini kapsayan bir araştırma yaptıklarını yaptıklarında bile 1.000 kişinin bilgisayar sahibi bile olmadıkları sonucuna ulaştıklarını söyleyen Yıldız Günay, evdeki bilgisayar sayısının evdeki öğrenci sayısından az olan 3.000 bursiyer tespit ettiklerini ifade ediyor. Üstelik bu bursiyerlerin büyük bir bölümü 3 ve daha fazla sayıda kardeşten oluşuyor. Bu eksikliklerin tespit edilmesi üzerine de Uzaktan Eğitimde Eşit Fırsat Hareketi'ni başlattıklarını söyleyen Günay, AstraZeneca Türkiye'ye katkılarından dolayı teşekkür etti.

AstraZeneca Türkiye Ülke Başkanı Ecz. Serkan Barış tarafından yapılan açıklamalarda ise Türkiye'deki ihtiyaç sahibi öğrencilere destek olmayı kurumsal bir sorumluluk olarak gördüklerini söyledi. Bu bağlamda da TEV'in başlattığı Uzaktan Eğitimde Eşit Fırsat Hareketi'ne katkı sunmak istediklerini belirten Barış, kampanyanın en kısa sürede hedeflenen seviyeye ulaşmasını temenni ettiklerini söyledi.