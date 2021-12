Yerçekimsiz bir ortam olan uzay, Dünya'da yaptığımız pek çok şeyi imkansız kılıyor. Peki, gelişen teknolojiyle yeni uzay maceramızda astronotların uzayda mastürbasyon yapması mümkün mü?

Kendini yıllar içerisinde sürekli geliştiren insanlık, günümüzde uzaya ulaşmaya başarıp orada yaşama başladı. Elbette bu yaşam şu an için son derece sınırlı ve Dünya'nın koruma alanının içinde devam ediyor. Uluslararası Uzay İstasyonu'na gidip çeşitli görevleri yerine getiren astronotlar, aylarını bu dev yapıda geçiriyorlar. Bu yapıda yer çekiminin bulunmaması ve diğer faktörler Dünya'nın yerçekiminde yaşamaya alışmış insanlar için çeşitli sorunlara neden oluyor.

Her ne kadar uzay konusu açıldığında çok dile getirilmese de insan vücudunda önemli etmenlerden biri olan seks ihtiyacı, uzayda da kendini fazlasıyla hissettiriyor. Peki, kan dolaşımının bile daha farklı seyrettiği yerçekimsiz bir ortam olan uzayda seks; en azından mastürbasyon yapmak mümkün mü?

Uzay; son derece pahalı ve zorluklarla dolu bir bölge. Bu derece zorlu bir alanda tuvalete girmek bile mesele. Hatta geçtiğimiz dönemde NASA, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki astronotlara 23 milyon dolar değerinde tuvalet göndermişti. Yerçekimsiz ortamda çalışması için farklı bir mühendislikle geliştirilen tuvalet, şu anda uzaydaki astronotların ihtiyacını karşılıyor. Peki, her yerde kameranın bulunduğu, bir telefon kulübesi kadar küçük bir alanın uyuma alanı olduğu Uluslararası Uzay İstasyonu'nda mastürbasyon nasıl yapılabilir? Günümüzde bilimin ışığında yapılan araştırmalara göre mastürbasyonun pek çok faydası bulunuyor. Bu faydalar yeryüzündeki insanlarda olduğu kadar uzaydakiler için de geçerli.

Uzayda mastürbasyon yapılabilir mi?

NASA'ya göre cinsel ilişkilerin özel uzay görevlerinde gerçekleştirilmesi psikolojik sorunlara yol açabilir. Bu sebeple NASA'nın bu tarz konularda çok fazla konuşmadığını görüyoruz. Peki seksin en güvenli hali olarak gösterilen mastürbasyon uzayda yapılabilir mi? En net haliyle söyleyebiliriz ki: Evet.

Geçtiğimiz senelerde bir NASA danışmanı ve cinsel sağlık uzmanı olan Marjorie Jenkins, yayınladığı bir makalede boşalmanın erkeklerde bakteri riskini azalttığı için gerekli olduğunu yazdı. Erkeklerin belirli bir düzende boşalması prostatlarında bakterilerin gitmesine ve enfeksiyonları önlüyor. Elbette uzun vadede prostat kanseri riskini en aza indirgiyor. Bunlar dışında mastürbasyon yapmak stresi ve kaygıyı da önemli ölçüde gideriyor. İster kadın ister erkek olun uzayda bu stresten fazlasıyla bulunduğunu hatırlatalım.

Ron Garon adında bir astronot, "Ask me Anything" başlıklı Reddit dizinde kendisine gelen "Uzayda ereksiyon olup olmadığı" sorusuna, "Dünyada insan vücuduna olan her şeyin uzayda da olduğunu biliyorum." açıklamasıyla cevapladı. NASA, astronotların uzayda mastürbasyon yapıp yapmadığı konusunda bir açıklama yapmıyor olsa dahi Rus kozmonotlar bu konuyla ilgili daha açık sözlü olmayı tercih ediyorlar.

Mir Uzay İstasyonu'nda tek başına geçirdiği 14 aylık süreçle bilinen emekli Sovyet kozmonot Valeri Polyakov, "Psikolojik destek servisi bize irademizi korumaya, normal bir yetişkin gibi davranmaya yardımcı olması için bazı güzel 'renkli' filmler gönderdi. Bunda utanılacak bir şey yok." dedi. Polyakov, bu açıklamasının dışında Mir Uzay İstasyonu'nda tek başına geçirdiği 14 aylık süreçte kendisine şişirilebilir seks oyuncağı göndermeyi teklif ettiklerini iddia etti.

Kısa kollu kıyafet kuralı hayat kurtarıyor

Normalde bir astronot denildiğinde aklımıza katmanlarla dolu devasa bir kıyafetin içine girmiş insanlar düşünürüz. Ancak Uluslararası Uzay İstasyonu'nun koruması altında olan insanlar, böyle böyle bir kıyafet yerine kısa kollu bir tişört giyiyorlar. Bu da mastürbasyon gibi özel durumlar için astronotlara imkan tanıyor. NASA ile çalışan bir doktor, Mel Magazine'e verdiği bir röportajda "Kısa kollu" kıyafet kuralları sayesinde astronotlar kendilerine çok rahat dokunabilirler." şeklinde açıklama yaptı. Bu da bizlere astronotların uzayda son derece rahat bir şekilde mastürbasyon yapabileceğini gösteriyor.

Peki sizler bu konuda hakkında ne düşünüyorsunuz?