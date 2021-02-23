Herkesin merakla beklediği Asus ROG Phone 5 görüntüleri Weibo’da yayınlanan bir videoda ortaya çıktı. Asus’un oyuncu telefonu ROG Phone 5 hakkında çok az bilgi ortaya çıkarılmış olsa da lansman tarihine kısa bir süre kala gizli çekilen bu video telefon hakkında birçok bilgi barındırıyor.

Asus’un yeni oyuncu telefonu Asus ROG Phone 5’in 10 Mart 2021 tarihinde tanıtılması bekleniyordu. Weibo’da yayınlanan bu gizli çekimin ardından telefonun kanlı canlı görüntüsü ortaya çıkmış oldu. Snapdragon 888 işlemci çekirdeği ve 8 / 16 GB Ram opsiyonları barındırması beklenen Asus ROG Phone 5’in çift ekrana sahip olması severlerini şaşırtmadı.

Niş bir tasarıma sahip olması beklenen Asus’un amiral gemisi ROG Phone 5’in videodaki görüntüleri, telefonu bekleyenleri de heyecanlandırdı. Özellikle interaktif arka ekran (ya da animasyonlu arka ekran) tasarımı tam bir “gamer” hissiyatı sunuyor.

Asus ROG Phone 4 Atlandı

Çince’de 4 rakamının “ölüm” kelimesine benzer telaffuza sahip olması nedeniyle Asus ROG Phone 4 modelini atlayarak ROG Phone 3’ten ROG Phone 5’e geçiş yaptı. Benzer batıl inançlar nedeniyle birçok firma teknolojik serilerinde isim ya da seri değişikliğine gidebiliyor. Örneğin 13, şeytanı temsil ediyor diye 13. modelini çıkarmayan firmalar var.

Asus ROG Phone 5’in isim hikayesinden sonra belirtmek gerekiyor ki telefon gerçekten oyunculara hitap edecek çok hoş özelliklere sahip. Çin’in sertifika kurumu TENAA’nın veri tabanında tespit edilen özelliklere göre AMOLED ekran kullanacak Asus ROG Phone 5'in ekran boyutu 6,78 inç olacak.

Amiral gemileri, Qualcomm'un Snapdragon 888 yonga setini kullanıyor

2021 yılında duyurulan hemen her amiral gemisi akıllı telefon modeli Snapdragon 888 işlemci kullanıyor. 5G ve grafik performansından dolayı Snapdragon 888 yükselen yıldız oldu. Özellikle yüksek amperli ve hızlı şarj özelliği destekleyen hemen her amiral gemisinin kullandığı işlemcinin Asus ROG Phone 5’te olması da tabi ki teknoloji meraklılarını pek şaşırtmıyor.

Oyun performansı açısından oldukça zengin bir içeriğe sahip olan Asus ROG Phone 5’in özellikle PubG Mobile’da profesyonel oyuncuların tercihi olacağı söyleniyor. Şu an için fiyatı konusunda net bir gelişme olmasa da ülkemizde oldukça üst segment bir telefon olarak satışa çıkacağı kesin gibi.

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