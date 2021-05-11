Asus, en yeni oyuncu bilgisayarları olan TUF F15 ve TUF F17'yi duyurdu. Üst düzey sağlamlık sunan oyuncu bilgisayarları, en yeni nesil donanımlardan güç alıyorlar.

Tayvan merkezli teknoloji şirketi Asus, dayanıklılık odaklı oyuncu bilgisayarı serisi TUF'un en yeni modelleri olan Asus TUF F15 ve Asus TUF F17'yi duyurdu. Her ikisi de 11. nesil Intel Core işlemcilere ve NVIDIA GeForce RTX 3000 serisi işlemcilere sahip olan dizüstü bilgisayarlar, sağlamlık konusunda ise önemli özelliklere sahip.

Sekiz çekirdekli bir 11. nesil Intel Core işlemciden güç alan yeni TUF serisi, grafik konusunda ise GeForce RTX 3060 GPU'ya güveniyor. 3,200 MHz gibi oldukça yüksek bir frekans hızına sahip olan TUF F15 ve TUF F17 daha fazla oyunu aynı anda depolayabilmek için iki adet PCIe SSD'ye sahip.

Metal ve plastik olmak üzere iki ayrı gövde tipine sahip olacak TUF serisinin yeni modelleri, buna rağmen her iki versiyonda da MIL-STD-810H standardı karşılıyor. Genel anlamda güçlü bir duruşa sahip olan dizüstü bilgisayarlar, nispeten ince çerçeveleriyle yüksek ekran/gövde oranına sahipler. Ekran demişken; Her iki model de sRGB renk gamını yüzde 100 destekleyen Full HD ekranlara sahip. Ancak 15 inçlik model 240 Hz, 17 inçlik model ise 144 Hz ekran yenileme hızı sunuyor.

2 adet 83 bıçaklı fana sahip gelişmiş bir soğutma sistemine sahip olan TUF F15 ve TUF F17, bu sayede uzun süreli oyun deneyimlerinde dahi yüksek performans gösterebiliyorlar. Ayrıca standart kullanımda fanlar daha düşük devirde dönüyor ve soğutma sisteminin yüksek ses çıkarmasını önlüyor. Asus, her iki model için de henüz bir fiyat etiketi açıklamış değil.