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macOS 27 Güncellemesini Hangi Mac Modelleri Almayacak? Bir Devir Sona Eriyor

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Apple’ın yakında tanıtacağı macOS 27 güncellemesini hangi Mac modelleri almayacak? Yeni güncellemeyle bir devrin sona erdiğini göreceğiz.

macOS 27 Güncellemesini Hangi Mac Modelleri Almayacak? Bir Devir Sona Eriyor
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Apple’ın geliştirici konferansı WWDC 2026, 8 Haziran 2026 tarihinde resmen başlayacak. İlk gün canlı olarak yayımlanacak sunumda da duyuruların yapıldığını göreceğiz. iOS 27 başta olmak üzere şirketin tüm işletim sistemi sürümlerinin yeni versiyonlarını, yeni yapay zekâ duyurularını ve daha fazlasını WWDC’de göreceğiz.

Tabii ki en merak edilen duyurulardan biri de Mac modellerine gelecek macOS 27 güncellemesi olacak. Peki Apple, macOS 27’yi hangi cihazlara getirmeyecek? Bu içeriğimizde macOS 27 almayacak modelleri derliyoruz.

İçerikten Görseller

macOS 27 Güncellemesini Hangi Mac Modelleri Almayacak? Bir Devir Sona Eriyor
mac2

macOS 27 almayacak Mac modelleri

mac2

  • 13 inç MacBook Pro (2020), Intel
  • 16 inç MacBook Pro (2019), Intel
  • 27 inç iMac (2020), Intel
  • Mac Pro (2019), Intel

macOS 27 güncellemesi, yalnızca Apple silikon çipe sahip Mac bilgisayarlarda çalışacak. Yani herhangi bir Intel model güncelleme almayacak, yeni güncelleme için M serisi ve daha üstü bir Mac modeline ihtiyacınız olacak. Bu da eylül ayı itibarıyla Intel Mac’lerin ömrünü tamamladığı ve artık sadece M serisi çipli Mac’lerin güncelleme alacağı anlamına geliyor. Apple, ana güncellemeleri bıraksa da Intel Mac’lerin 3 yıl daha güvenlik güncellemesi alacağını belirtiyor.

macOS 27 alacak Mac modeller

  • M1 ve üstü işlemciye sahip tüm Mac’ler

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