Apple’ın yakında tanıtacağı macOS 27 güncellemesini hangi Mac modelleri almayacak? Yeni güncellemeyle bir devrin sona erdiğini göreceğiz.

Apple’ın geliştirici konferansı WWDC 2026, 8 Haziran 2026 tarihinde resmen başlayacak. İlk gün canlı olarak yayımlanacak sunumda da duyuruların yapıldığını göreceğiz. iOS 27 başta olmak üzere şirketin tüm işletim sistemi sürümlerinin yeni versiyonlarını, yeni yapay zekâ duyurularını ve daha fazlasını WWDC’de göreceğiz.

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Tabii ki en merak edilen duyurulardan biri de Mac modellerine gelecek macOS 27 güncellemesi olacak. Peki Apple, macOS 27’yi hangi cihazlara getirmeyecek? Bu içeriğimizde macOS 27 almayacak modelleri derliyoruz.

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macOS 27 almayacak Mac modelleri

13 inç MacBook Pro (2020), Intel

16 inç MacBook Pro (2019), Intel

27 inç iMac (2020), Intel

Mac Pro (2019), Intel

macOS 27 güncellemesi, yalnızca Apple silikon çipe sahip Mac bilgisayarlarda çalışacak. Yani herhangi bir Intel model güncelleme almayacak, yeni güncelleme için M serisi ve daha üstü bir Mac modeline ihtiyacınız olacak. Bu da eylül ayı itibarıyla Intel Mac’lerin ömrünü tamamladığı ve artık sadece M serisi çipli Mac’lerin güncelleme alacağı anlamına geliyor. Apple, ana güncellemeleri bıraksa da Intel Mac’lerin 3 yıl daha güvenlik güncellemesi alacağını belirtiyor.

macOS 27 alacak Mac modeller