NVIDIA'nın yakın zamanda duyurduğu süper çipi RTX Spark'ı kullanacak laptopların fiyatları ortaya çıktı.

NVIDIA, bu haftanın başında Windows dizüstü bilgisayarlara çağ atlatacak yeni ARM tabanlı süper çipi **RTX Spark’**ı duyurmuştu. 128 GB’a çıkan bellek, Blackwell RTX GPU, 20 çekirdekli CPU, 6144 CUDA çekirdekli yapısı, 1 petaflop yapay zekâ performansı ve daha birçok gelişmiş özelliğe sahip olan bu işlemciyle farklı markalardan bilgisayarların geleceği açıklanmıştı.

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Ancak RTX Spark işlemcili bilgisayarların fiyatları konusunda bir bilgi yoktu. Bugün ise bu konuda bir gelişme yaşandı. RTX Spark laptopların fiyatları hakkında bilgiler geldi. Beklenenden çok daha yüksek olabileceği görüldü.

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Çok yüksek fiyatlara sahip olabilir

Morgan Stanley tarafından yayımlanan yeni fiyat tahminlerine göre N1X işlemcisine sahip olacak bir bilgisayarın fiyatı 2.899 dolar gibi çok yüksek fiyatlardan başlayabilir. N1 platformundakilerin ise 1.799 dolar olacağı belirtiliyor. NVIDIA CEO’su Jensen Huang, RTX Spark işlemcisini N1X olarak da adlandırmıştı.

Eğer bu fiyatlar doğruysa RTX Spark işlemcili cihazlar herkesin ulaşabileceği laptoplar olmayacaklar. Bunun yerine çok daha yüksek fiyatlar ödemeye uygun olan geliştiriciler, üreticiler gibi kullanıcılara yönelik olacaklar. Aynı zamanda üst seviye oyun performansı da göstereceklerini belirtelim.

RTX Spark işlemci birçok farklı marka tarafından kullanılacak. Hâlihazırda Microsoft’un duyurduğu Surface Laptop Ultra’da ve Dell’in duyurduğu XPS 16 Creator Edition’da görmüştük. Bunun yanı sıra ASUS, Lenovo, HP gibi markaların cihazlarında da olacak.