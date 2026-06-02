Dell, XPS 16 ismini verdiği çok güçlü yeni laptop modelini duyurdu. Cihaz MacBook Pro ve Microsoft Surface Laptop Ultra'ya rakip olacak.

Dünyanın en önemli donanım odaklı teknoloji etkinliklerinden biri olan Computex 2026, bu haftanın sonuna kadar Tayvan’da gerçekleştirilecek. Etkinlik kapsamında birçok dev firmanın yepyeni duyurular yaptığını görüyoruz. Bilgisayar deyince akla gelen ilk firmalardan olan Dell de bunlardan biriydi.

Dell, dün MacBook Neo rakibi uygun fiyatlı XPS 13 laptop’unu tanıtmıştı. Teknoloji devi, bunun yanı sıra yaratıcı kullanıcılar için tasarladığı yeni dizüstü bilgisayarı XPS 16 Creator Edition’ı da resmen tanıttı.

Dell XPS 16 Creator Edition neler sunuyor?

XPS 16’nın kreatif işler yapan profesyoneller için tasarlanan bir bilgisayar olduğunu söyleyebiliriz. Video düzenleme, yapay zekâ entegrasyonu, 3D çalışma, içerik üreticiliği ve daha birçok farklı amaçlar için uygun. Cihaz, 16 inçlik 4K çözünürlükte ve 120 Hz yenileme hızında True Black HDR 600 destekli Tandem OLED ekranla geliyor.

XSP 16 modeli, NVIDIA’nın dün tanıttığı gelişmiş işlemcisi RTX Spark’tan güç alarak üst düzey performans sunabiliyor. Öte yandan ona RTX Blackwell ekran kartı, 128 GB’a kadar RAM eşlik ediyor. SD kart okuyucu ve HDMI bağlantı noktası gibi özellikleri de ekleyelim.

Profesyonel kullanım konusunda Apple’ın MacBook modellerinin pazarda lider olduğunu söyleyebiliriz. Dell XPS 16 Creator Edition ile MacBook Pro’ya rakip olacak. Dün Microsoft’un da benzer bir cihaz olan Surface Laptop Ultra’yı tanıttıığını görmüştük.