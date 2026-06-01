AMD, fiyat performans işlemcisi arayanlar için iki yeni işlemciyi yakında piyasaya süreceğini duyurdu.

Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Computex 2026’da sahne alan AMD, fiyat performans ürünü diyebileceğimiz, global fiyatı 350 doların altındaki yeni işlemcisini görücüye çıkardı.

AMD, AM5 soket yapısını kullananlar için Ryzen 7 7700X3D'nin yanı sıra yeni 5800X3D modelini de resmen tanıttı.

AM5 platformuna yeni soluk

120W güç tüketimi, 8 çekirdek ve 16 thread ile gelen bu işlemci, tam 104 MB önbelleğe sahip. Maksimum 4.5GHz hıza ulaşabilen bu yeni bütçe dostu işlemci, oyunlar için âdeta birebir.

AMD'nin açıklamasına göre yeni Ryzen 7 7700X3D, 16 Temmuz’da 329 dolar fiyat etiketiyle raflarda olacak.

5800X3D de geri döndü

"Ben hala emektâr AM4 sistemimi kullanıyorum, yeni anakart ve pahalı DDR5 RAM'lere geçecek param yok" diyenler içinse AMD, 2024 yılında üretimi durdurulan efsane işlemci Ryzen 7 5800X3D'yi AM4 platformunun 10. yılı şerefine küllerinden doğurdu.

100 MB önbelleği, 4.5GHz saat hızı ve 105W güç tüketimiyle bu işlemci, 25 Haziran’da 349 dolardan satışa sunulacak.

