Oyuncu ekipmanı denince akla gelen ilk isimlerden biri olan ASUS, bu akşam düzenlediği canlı etkinlikte yeni donanımlarını ve ekipmanlarını tanıttı. Şirketin tanıttığı ekipmanlar yeni anakart ve güç kaynağı serileri, monitörler ve kulaklık şeklinde oldu.

Bilgisayar donanımı konusunda dünya çapında en popüler isimlerden biri olan ASUS, bu akşam düzenlediği ASUS ROG Break All Limits etkinliğinde yeni oyuncu ekipmanlarını ve donanımlarını tanıttı. Bilgisayar meraklılarının yakından takip ettiği etkinlikte ASUS’un yeni ROG anakart serisini, güç kaynağını, kulaklığını, oyuncu monitörlerini gördük.

ASUS’un yeni anakartı, bilgisayar kullanıcılarına sunduğu yeni özellikler ve muhteşem tasarımıyla dikkatleri üstüne çekmeyi başardı. Güç kaynağı sunduğu hayati yeni özelliği, kulaklığı hoş bir detayı, oyuncu monitörleriyse işlevselliğiyle ön plana çıktı. Gelin, bu akşam tanıtılan tüm ürünlere yakından bakalım.

Yeni nesil ASUS ROG Z690 anakart serisi:

Intel Z690 serisine dahil olan yeni ASUS ROG Z690 anakart, oyunculara ve yüksek performans ihtiyacı duyan herkese yepyeni özellikler sunuyor. Anakart, Intel’in 12. nesil yeni işlemcilerine destek sunacak (en fazla 16 çekirdek ve 24 iş parçacıklı işlemciler). Bununla birlikte yeni nesil DDR5 hafıza desteği ve PCIe 5.0 cihazlara destek de sunulacak.

ASUS ROG Z690, sahip olduğu donanımı en üst düzeyde kullanmak isteyenler için yepyeni bir overclock teknolojisine de ev sahipliği yapacak. ASUS Enhanced Memory Profile (AEMP) isimli bu yeni teknoloji, DDR5’in standart olarak sınırlandırıldığı maksimum 1,1 voltluk değerin aşılmasını sağlayacak. ASUS, bu konuda Kingston, Crucial, Corsair, Adata ve G.SKILL gibi DDR5 üreticileriyle birlikte çalıştı.

Anakartın tasarımı konusuna geçecek olursak, karşımızda oldukça şık ve renkli bir ekran kartı duruyor. Anakart, programlanabilir mini RGB LED’lere yer veren AniMe Matrix ekrana sahip. Kullanıcılar, bu ekranda animasyonlar, ışıklandırma ve canlı ses görselleştirmesi gibi özelliklerden faydalanabilecekler.

Windows 11 de çıkış yapmışken ASUS Z690 serisi, doğal olarak Windows 11 desteğiyle birlikte gelecek. Anakart serisi, 189,99 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak. En yüksek özellikli model olan ROG Maximus Z690 Hero, 599,99 dolardan satılacak.

Bilgisayarın kalbi olacak yeni güç kaynağı serisi: ASUS ROG Thor

Etkinlikte tanıtılan ikinci ürün serisi, yepyeni güç kaynakları oldu. Yeni nesil ASUS ROG Thor serisi güç kaynakları, üç farklı modelle karşımıza geldi. Bu modeller 1000W Platinum, 1200W Platinum II ve 1600W Titanium şeklindeydi. ASUS’un yeni nesil güç kaynaklarıyla aktardığı ilk detay, ‘modern sistemler için en sessiz güç kaynağını üretmek istiyoruz’ bilgisi oldu.

Güç kaynaklarının getirdiği en büyük özelliklerden birisi, donanımların bir anlık zirve noktada güç tüketimine ulaştıkları zaman meydana gelen ani kapanışları engelleme özelliği oldu. Yeni güç kaynakları, vadettikleri gücün %150’sini kaldıracak şekilde tasarlandı. Bununla birlikte PCIe 5.0 girişi de güç kaynaklarına eklendi.

Güç kaynakları, tasarım konusunda önceki nesil güç kaynaklarının izlerini taşımaya devam ediyor. Güç kaynakları, önceki serilerde olduğu gibi Aura Sync ve OLED ekran geliyor.

Yeni kulaklıklar: ROG Delta S Animate

Daha önce Delta S oyuncu kulaklıklarıyla başarıya ulaşan ASUS, bu kez aynı kulaklığını farklı bir tasarımla piyasaya sürüyor. Yeni kulaklıklar, kulakçıklarında LED ekranlara yer veriyor. LED ekran, kişiselleştirilebilir animasyonlar ve animasyon modlarına sahip. Kulaklık, Hi-Fi derecesinde Quad DAC desteği sunuyor. Yeni kulaklıklar, seçilen ülkelerde bu yıl bitmeden piyasaya sürülecek.

Herkese hitap eden boyutlarda yeni oyuncu monitörleri:

ASUS, etkinlikte 27 inçlik ASUS ROG Strix XG276Q, 29,5 inçlik ROG Strix X309CM ve 24,5 ve 23,8 inçlik monitörler tanıttı.

27 inçlik XG276Q, şık tasarımıyla en baştan gözleri mest etmeyi başarıyor. Dahili tripod soketiyle gelen monitör, bu sayede özellikle yayıncılara büyük bir kolaylık sunacak. Monitör, 1920x1080 çözünürlüğe ve IPS panele sahip olacak. Oyuncuların performansını etkileyen ekran tazeleme oranı ve tepki süresiyse sırasıyla 165 Hz ve 1 ms şeklinde.

İkinci monitörümüzse 29,5 inçlik geniş ekranlı ASUS ROG Strix XGG309CM oldu. Type-C bağlantısıyla kolaylıkla cihazlara bağlanabilen monitör de tripod soketine yer veriyor. Monitör, 2560x1080 çözünürlüğe, Fast IPS monitöre, 200 Hz tazeleme hızı ve 1 ms tepki süresine sahip durumda.