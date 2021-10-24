Intel, Meteor Lake İşlemcisinin İlk Prototipini Geliştirdi

Intel, 14. nesil tüketici odaklı ürünleri Meteor Lake işlemcisinin ilk prototipinin geliştirildiğini aktardı. Foveros ile desteklenen Meteor Lake’in çipler arası etkileşiminin çok daha iyi ve hızlı olması bekleniyor.

Intel CEO’su Pat Gelsinger, geçen hafta yapmış olduğu bir açıklamayla, kısa bir süre önce 14. nesil Core serisinin yeni üyesi olan, Intel 4 düğümünü kullanan ilk tüketici odaklı ürünleri Meteor Lake işlemcisinin ilk prototipinin geliştirildiğini duyurdu.

Gelsinger yatırımcılara; Intel 7, Intel 4, Intel 3, Intel 20A ve Intel 18A’nın, şirketin temmuz ayında belirlemiş olduğu zaman çizelgelerinin çok daha ilerisinde olduğunu açıklamaktan büyük bir mutluluk duyduğunu aktardı.

Gelsinger, Meteor Lake'in son zamanların en iyi ürün girişimlerinden birisi olduğunu iddia ediyor

Meteor Lake için “Tam da beklediğimiz şekilde 30 dakika içerisinde, olağanüstü bir performansla mükemmel bir şekilde ortaya çıktı ve güçlendi, “ ifadelerini kullanan Gelsinger, bütün bunlar birlikte yeni ürünün son zamanlarda ortaya çıkan en iyi lider ürün girişimlerinden birisi olduğunu iddia etti.

Meteor Lake’in, tüketici alanında oldukça büyük bir gelişme olacağı öngörülüyor. Meteor Lake ilk olarak geçtiğimiz temmuz ayında duyuran Intel; bunun hesaplama, I/O ve GPU bileşenlerini ayrı çiplere, ya da kendi söyledikleri şekliyle ‘karolara’ ayıran ilk serileri olacağını söylemişti.

AMD ve Intel, aynı sayıda çekirdeğe sahip çipsiz tasarımlarına kıyasla performansını azaltacak şekilde halihazırda CPU’larında çip teknolojisinden faydalanmaktaydı. Ancak Intel, çipler arası iletişimi geliştirmek amacıyla aktif bir aracıdan yararlanan Foveros’u kullanarak Meteor Lake’de bu durumu hafifletmek istiyor.

2023 yılında çıkması bekleniyor

Özellikle de 5-125 W aralığını hedefleyen Meteor Lake; hem dizüstü hem de masaüstü işlemcilerde kullanılabilecek. Meteor Lake ayrıca, 96 ila 192 AB’ye sahip Xe GPU’lara entegre edilerek, mevcut başlangıç seviyesi ve orta seviye ayrık GPU’larla kıyaslanabilir olacak.

Ancak Meteor Lake’ten önce Alder Lake ve Raptor Lake’in çıkması gerekiyor. Alder Lake’in yakın bir zamanda piyasaya sürülmesi beklenirken; hakkında pek bir şey bilinmeyen Raptor Lake için 2022 yılı bekleniyor. Meteor Lake’in ise bu ikisinden sonra, 2023 yılında geleceği düşünülüyor.