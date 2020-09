Asya Sinemasının Fanatikleri İçin 10 Şahane Film Önerisi

Asya kültürüne hayran olan ve bu geniş ve etkileyici kültürün filmlerini izlemekten keyif alan Asya fanatikleri şahane önerilerimiz var. Listemizde mutlaka izlemeniz gereken en iyi Asya filmlerini sıraladık. Keyifli okumalar.

Asya kültürü, Hindistan’dan Japonya’ya, Kore’den Endonezya’ya pek çok ülkenin kültürüyle beslenen zengin ve çok sesli bir kültür. Haliyle Asya sineması da oldukça zengin ve farklı bakışlarla işlenmiş sayısız filme sahip.

Söz konusu film önerileri olunca ortak bir zevkten bahsetmek mümkün olmasa da eğer Asya fanatikleri arasında yer alıyorsanız mutlaka izlemeniz gereken, kültleşmiş yapımlar var. Biz de listemizde tam olarak bu filmlere yer verdik. İşte listenizde mutlaka yanına bir tik atmanız gereken en iyi Asya filmleri…

Asya sineması fanatiklerinin mutlaka izlemesi gereken 10 film:

Spirited Away

Grave of the Fireflies

Oldboy

3 idiots

Rashomon

Nobody Knows

Lagaan

Memories of Murder

Chungking Express

Infernal Affairs

Infernal Affairs

Vizyon Tarihi: 2002

Tür: Polisiye, Dram, Gerilim

IMDb: 8,0

Rotten Tomatoes: %94

Yönetmen: Andrew Lau

Oyuncular: Andy Lau, Tony Chiu-Wai Leung, Anthony Chau-Sang Wong

Mafya ve polis arasında yaşanan köstebek savaşları, her iki taraf da kendi yönetimlerinde birer köstebek olduğunu fark edince kızışmaya başlar. Her şeyin yerle bir olmaması için ise her iki taraftaki köstebeğin de tek bir hedefi vardır; karşı taraftaki köstebeği ifşa ederek kendini temize çıkarmak. Polisiye ve gerilim filmleri severler için, Hong Kong sinemasının bu başarılı yapımı kesinlikle iyi bir seçenek.

Chungking Express

Vizyon Tarihi: 1994

Tür: Komedi, Suç, Dram

IMDb: 8,1

Rotten Tomatoes: %87

Yönetmen: Wong Kar Wai

Oyuncular: Brigitte Lin, Takeshi Kaneshiro, Tony Chiu-Wai Leung

Asya sinemasının en değerli yönetmenlerinden Wong Kar Wai’nin unutulmaz filmi Chungking Express, benzer hayatlar yaşayan ve aşk acısıyla başa çıkmaya çalışan iki polis memurunun hayatlarının o benzer dönemlerini oldukça eğlenceli ve etkileyici bir biçimde anlatıyor. Eğer hala izlemediyseniz, Chungking Express’e mutlaka şans verin.

Memories of Murder

Vizyon Tarihi: 2003

Tür: Aksiyon, Suç, Dram

IMDb: 8,1

Rotten Tomatoes: %91

Yönetmen: Bong Joon Ho

Oyuncular: Kang-ho Song, Sang-kyung Kim, Roe-ha Kim

Geçtiğimiz yılın Oscar ödül törenine damga vuran filmi Parasite’nin yönetmeni Bong Joon Ho’nun sinematografisinin en önemli filmlerinden biri olan Memories of Murder, gerçek bir hikayeye dayanıyor ve Güney Kore’nin ilk seri katilini yakalamaya çalışan iki dedektifin hikayesini konu ediniyor.

Lagaan

Vizyon Tarihi: 2001

Tür:Macera, Müzikal

IMDb: 8,1

Rotten Tomatoes: %95

Yönetmen: Ashutosh Gowariker

Oyuncular: Aamir Khan, Raghuvir Yadav, Gracy Singh

Hindistan’ın İngiliz sömürgesi olduğu 1800’lü yılların sonunda geçen filmde, yaşanan kuraklık sebebiyle fakirleşen ve o seneki vergilerini İngiliz valilerine ödeyememekten korkmaya başlayan bir köyün, bir kriket maçı iddiasıyla köylerini kurtarmaya çalışma hikayeleri anlatılıyor. Eğlenceli, dans ve müzik dolu Hint yapımlarını izlemekten keyif alıyorsanız, Oscar adaylığı da bulunan Lagaan’a göz atabilirsiniz.

Nobody Knows

Vizyon Tarihi: 2004

Tür: Dram

IMDb: 8,1

Rotten Tomatoes: %93

Yönetmen: Hirokazu Koreeda

Oyuncular: Yûya Yagira, Ayu Kitaura, Hiei Kimura

Hiç okula gitmemiş, birbirlerinden başka bir hayatları olmayan ve babalarını da tanımayan dört kardeş, bir gün annelerinin onları terk etmesiyle bir başlarına kalırlar. Bu dört kardeşin hayatla mücadelelerini anlatan Nobody Knows, izleyecek başarılı bir dram filmi arayışında olanlar için kusursuz bir seçenek.

Rashomon

Vizyon Tarihi: 1950

Tür: Dram, Suç, Gizem

IMDb: 8,2

Rotten Tomatoes: %98

Yönetmen: Akira Kurosawa

Oyuncular: Toshirô Mifune, Machiko Kyô, Masayuki Mori

Japon sinemasının efsane yönetmeni Akira Kurosawa’nın ismini Batı sinemasına tanıttığı en önemli eseri olan Rashomon, eşiyle birlikte yolculuk eden bir samurayın öldürülmesi sonrası farklı tanıkların farklı şekillerde anlattıkları cinayetin hikayesini işliyor. Henüz izlemediyseniz, Rashomon’u mutlaka listenize ekleyin.

3 idiots

Vizyon Tarihi: 2009

Tür: Komedi, Dram

IMDb: 8,4

Rotten Tomatoes: %100

Yönetmen: Rajkumar Hirani

Oyuncular: Aamir Khan, Madhavan, Mona Sing

Hint sinemasının herkesin severek izlediği, eğlenceli yapımı 3 idiots, mühendislik öğrencisi üç yakın arkadaşın hikayelerini anlatırken bir yandan da eğitim sistemi ve bu sistem içerisinde öğrenci olmaya dair eleştiriler yapıyor. 3 idiots dünya genelinde yakaladığı başarıyla birlikte Hindistan’da tüm zamanların en çok gişe hasılatı yapan ve gişe rekorunu elinde tutan filmi.

Oldboy

Vizyon Tarihi: 2003

Tür: Aksiyon, Gizem, Dram

IMDb: 8,4

Rotten Tomatoes: %82

Yönetmen: Chan-wook Park

Oyuncular: Min-sik Choi, Ji-Tae Yoo, Hye-jeong Kang

Kim tarafından ve neden olduğunu bilmeden kaçırılan ve 20 yıl boyunca tutsak edilen bir adam, günün birinde televizyonda eşinin öldürüldüğünü ve kendisinin de baş şüpheli olarak arandığını öğrenir. O dakikadan sonra hayattaki tek gayesi eşinin katilini bulmak ve aynı zamanda kendisini kaçıranların kim olduğunu çözerek intikam almak olan bu adam, tutsak edildiği yerden çıkıp intikamı için yola koyulduğunda, hiçbir şeyin düşündüğü kadar kolay olmadığını fark eder.

Güney Kore sinemasının efsane yapımları arasında yer alan ve hikayesiyle, vurucu anlatımıyla büyüleyen Oldboy, mutlaka izlemeniz gereken Asya filmleri listesinde sağlam bir yere sahip.

Grave of the Fireflies

Vizyon Tarihi: 1988

Tür: Savaş, Dram, Animasyon

IMDb: 8,5

Rotten Tomatoes: %100

Yönetmen: Isao Takahata

Oyuncular: Tsutomu Tatsumi, Ayano Shiraishi, Akemi Yamaguchi

İkinci Dünya Savaşı’na dair yapılmış en dokunaklı ve gerçekçi filmlerden biri olan Grave of the Fireflies, savaş sırasında annelerini kaybeden ve babaları da hala savaşta olduğu için önce bir akrabalarının yanına gönderilen; sonra da evden kaçarak birlikte savaşın ortasında sokaklara düşen iki kardeşin hikayesini anlatıyor. Çizdiği gerçekçi manzara ve anlatımla her dakika etkilemeyi başaran yapım, savaş filmleri arasında önemli bir yere sahip.

Spirited Away

Vizyon Tarihi: 2001

Tür: Animasyon, Macera

IMDb: 8,6

Rotten Tomatoes: %97

Yönetmen: Hayao Miyazaki

Oyuncular: Daveigh Chase, Suzanne Pleshette, Miyu Irino

Anime filmleriyle gönlümüze taht kuran Miyazaki’nin harika karakterlerle dolu ve en sevilen filmlerinden biri olan Spirited Away, ailesiyle birlikte yeni bir yere taşınan küçük bir kızın, yolculuk esnasında girdikleri fantastik bir kasabada ailesini kaybetmesi sonrası yaşadığı inanması güç olayları konu ediniyor. İzlerken Miyazaki’nin renkli zihninin ürünü olan garip yaratıklarla dolu fantastik bir dünyaya adeta sizi de dahil eden yapım, mutlaka izlemeniz gereken filmler listesinde ilk sırada.

Umarız Asya fanatikleri için hazırladığımız ve enfes filmlerden oluşan bu listeyi beğenmişsinizdir. Listemizde yer alan ve izlediğiniz filmlerle ilgili yorumlarınızı ve keşke bu listede olsaydı dediğiniz filmleri bizimle paylaşmayı unutmayın. Şimdiden keyifli seyirler dileriz.