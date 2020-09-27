Asya Sinemasının Fanatikleri İçin 10 Şahane Film Önerisi

Asya kültürü, Hindistan’dan Japonya’ya, Kore’den Endonezya’ya pek çok ülkenin kültürüyle beslenen zengin ve çok sesli bir kültür. Haliyle Asya sineması da oldukça zengin ve farklı bakışlarla işlenmiş sayısız filme sahip.
Söz konusu film önerileri olunca ortak bir zevkten bahsetmek mümkün olmasa da eğer Asya fanatikleri arasında yer alıyorsanız mutlaka izlemeniz gereken, kültleşmiş yapımlar var. Biz de listemizde tam olarak bu filmlere yer verdik. İşte listenizde mutlaka yanına bir tik atmanız gereken en iyi Asya filmleri…
Asya sineması fanatiklerinin mutlaka izlemesi gereken 10 film:
- Spirited Away
- Grave of the Fireflies
- Oldboy
- 3 idiots
- Rashomon
- Nobody Knows
- Lagaan
- Memories of Murder
- Chungking Express
- Infernal Affairs
Infernal Affairs
- Vizyon Tarihi: 2002
- Tür: Polisiye, Dram, Gerilim
- IMDb: 8,0
- Rotten Tomatoes: %94
- Yönetmen: Andrew Lau
- Oyuncular: Andy Lau, Tony Chiu-Wai Leung, Anthony Chau-Sang Wong
Mafya ve polis arasında yaşanan köstebek savaşları, her iki taraf da kendi yönetimlerinde birer köstebek olduğunu fark edince kızışmaya başlar. Her şeyin yerle bir olmaması için ise her iki taraftaki köstebeğin de tek bir hedefi vardır; karşı taraftaki köstebeği ifşa ederek kendini temize çıkarmak. Polisiye ve gerilim filmleri severler için, Hong Kong sinemasının bu başarılı yapımı kesinlikle iyi bir seçenek.
Chungking Express
- Vizyon Tarihi: 1994
- Tür: Komedi, Suç, Dram
- IMDb: 8,1
- Rotten Tomatoes: %87
- Yönetmen: Wong Kar Wai
- Oyuncular: Brigitte Lin, Takeshi Kaneshiro, Tony Chiu-Wai Leung
Asya sinemasının en değerli yönetmenlerinden Wong Kar Wai’nin unutulmaz filmi Chungking Express, benzer hayatlar yaşayan ve aşk acısıyla başa çıkmaya çalışan iki polis memurunun hayatlarının o benzer dönemlerini oldukça eğlenceli ve etkileyici bir biçimde anlatıyor. Eğer hala izlemediyseniz, Chungking Express’e mutlaka şans verin.
Memories of Murder
- Vizyon Tarihi: 2003
- Tür: Aksiyon, Suç, Dram
- IMDb: 8,1
- Rotten Tomatoes: %91
- Yönetmen: Bong Joon Ho
- Oyuncular: Kang-ho Song, Sang-kyung Kim, Roe-ha Kim
Geçtiğimiz yılın Oscar ödül törenine damga vuran filmi Parasite’nin yönetmeni Bong Joon Ho’nun sinematografisinin en önemli filmlerinden biri olan Memories of Murder, gerçek bir hikayeye dayanıyor ve Güney Kore’nin ilk seri katilini yakalamaya çalışan iki dedektifin hikayesini konu ediniyor.
Lagaan
- Vizyon Tarihi: 2001
- Tür:Macera, Müzikal
- IMDb: 8,1
- Rotten Tomatoes: %95
- Yönetmen: Ashutosh Gowariker
- Oyuncular: Aamir Khan, Raghuvir Yadav, Gracy Singh
Hindistan’ın İngiliz sömürgesi olduğu 1800’lü yılların sonunda geçen filmde, yaşanan kuraklık sebebiyle fakirleşen ve o seneki vergilerini İngiliz valilerine ödeyememekten korkmaya başlayan bir köyün, bir kriket maçı iddiasıyla köylerini kurtarmaya çalışma hikayeleri anlatılıyor. Eğlenceli, dans ve müzik dolu Hint yapımlarını izlemekten keyif alıyorsanız, Oscar adaylığı da bulunan Lagaan’a göz atabilirsiniz.
Nobody Knows
- Vizyon Tarihi: 2004
- Tür: Dram
- IMDb: 8,1
- Rotten Tomatoes: %93
- Yönetmen: Hirokazu Koreeda
- Oyuncular: Yûya Yagira, Ayu Kitaura, Hiei Kimura
Hiç okula gitmemiş, birbirlerinden başka bir hayatları olmayan ve babalarını da tanımayan dört kardeş, bir gün annelerinin onları terk etmesiyle bir başlarına kalırlar. Bu dört kardeşin hayatla mücadelelerini anlatan Nobody Knows, izleyecek başarılı bir dram filmi arayışında olanlar için kusursuz bir seçenek.
Rashomon
- Vizyon Tarihi: 1950
- Tür: Dram, Suç, Gizem
- IMDb: 8,2
- Rotten Tomatoes: %98
- Yönetmen: Akira Kurosawa
- Oyuncular: Toshirô Mifune, Machiko Kyô, Masayuki Mori
Japon sinemasının efsane yönetmeni Akira Kurosawa’nın ismini Batı sinemasına tanıttığı en önemli eseri olan Rashomon, eşiyle birlikte yolculuk eden bir samurayın öldürülmesi sonrası farklı tanıkların farklı şekillerde anlattıkları cinayetin hikayesini işliyor. Henüz izlemediyseniz, Rashomon’u mutlaka listenize ekleyin.
3 idiots
- Vizyon Tarihi: 2009
- Tür: Komedi, Dram
- IMDb: 8,4
- Rotten Tomatoes: %100
- Yönetmen: Rajkumar Hirani
- Oyuncular: Aamir Khan, Madhavan, Mona Sing
Hint sinemasının herkesin severek izlediği, eğlenceli yapımı 3 idiots, mühendislik öğrencisi üç yakın arkadaşın hikayelerini anlatırken bir yandan da eğitim sistemi ve bu sistem içerisinde öğrenci olmaya dair eleştiriler yapıyor. 3 idiots dünya genelinde yakaladığı başarıyla birlikte Hindistan’da tüm zamanların en çok gişe hasılatı yapan ve gişe rekorunu elinde tutan filmi.
Oldboy
- Vizyon Tarihi: 2003
- Tür: Aksiyon, Gizem, Dram
- IMDb: 8,4
- Rotten Tomatoes: %82
- Yönetmen: Chan-wook Park
- Oyuncular: Min-sik Choi, Ji-Tae Yoo, Hye-jeong Kang
Kim tarafından ve neden olduğunu bilmeden kaçırılan ve 20 yıl boyunca tutsak edilen bir adam, günün birinde televizyonda eşinin öldürüldüğünü ve kendisinin de baş şüpheli olarak arandığını öğrenir. O dakikadan sonra hayattaki tek gayesi eşinin katilini bulmak ve aynı zamanda kendisini kaçıranların kim olduğunu çözerek intikam almak olan bu adam, tutsak edildiği yerden çıkıp intikamı için yola koyulduğunda, hiçbir şeyin düşündüğü kadar kolay olmadığını fark eder.
Güney Kore sinemasının efsane yapımları arasında yer alan ve hikayesiyle, vurucu anlatımıyla büyüleyen Oldboy, mutlaka izlemeniz gereken Asya filmleri listesinde sağlam bir yere sahip.
Grave of the Fireflies
- Vizyon Tarihi: 1988
- Tür: Savaş, Dram, Animasyon
- IMDb: 8,5
- Rotten Tomatoes: %100
- Yönetmen: Isao Takahata
- Oyuncular: Tsutomu Tatsumi, Ayano Shiraishi, Akemi Yamaguchi
İkinci Dünya Savaşı’na dair yapılmış en dokunaklı ve gerçekçi filmlerden biri olan Grave of the Fireflies, savaş sırasında annelerini kaybeden ve babaları da hala savaşta olduğu için önce bir akrabalarının yanına gönderilen; sonra da evden kaçarak birlikte savaşın ortasında sokaklara düşen iki kardeşin hikayesini anlatıyor. Çizdiği gerçekçi manzara ve anlatımla her dakika etkilemeyi başaran yapım, savaş filmleri arasında önemli bir yere sahip.
Spirited Away
- Vizyon Tarihi: 2001
- Tür: Animasyon, Macera
- IMDb: 8,6
- Rotten Tomatoes: %97
- Yönetmen: Hayao Miyazaki
- Oyuncular: Daveigh Chase, Suzanne Pleshette, Miyu Irino
Anime filmleriyle gönlümüze taht kuran Miyazaki’nin harika karakterlerle dolu ve en sevilen filmlerinden biri olan Spirited Away, ailesiyle birlikte yeni bir yere taşınan küçük bir kızın, yolculuk esnasında girdikleri fantastik bir kasabada ailesini kaybetmesi sonrası yaşadığı inanması güç olayları konu ediniyor. İzlerken Miyazaki’nin renkli zihninin ürünü olan garip yaratıklarla dolu fantastik bir dünyaya adeta sizi de dahil eden yapım, mutlaka izlemeniz gereken filmler listesinde ilk sırada.
Umarız Asya fanatikleri için hazırladığımız ve enfes filmlerden oluşan bu listeyi beğenmişsinizdir. Listemizde yer alan ve izlediğiniz filmlerle ilgili yorumlarınızı ve keşke bu listede olsaydı dediğiniz filmleri bizimle paylaşmayı unutmayın. Şimdiden keyifli seyirler dileriz.