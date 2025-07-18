Bankacılık sektöründe ATM güvenliğiyle ilgili önemli bir adım atılıyor. Türkiye genelindeki ATM cihazlarında yeni bir güvenlik uygulaması başlatılacak. Kart kullanıcılarının belirli aralıklarla şifrelerini yenilemeleri artık zorunlu hale geliyor.

Bankaların mobil uygulamalarında uygulanan 6 ayda bir şifre yenileme kuralı artık ATM’lere de geliyor. Yeni düzenlemeyle kullanıcıların düzenli aralıklarla kart şifrelerini güncellemeleri gerekecek.

Bankacılık sektöründe dolandırıcılık vakalarına karşı alınan güvenlik önlemleri genişletiliyor. Artık uzun süredir şifrelerini değiştirmeyen kullanıcılar, ATM üzerinden işlem yapmak istediklerinde bir uyarı ekranıyla karşılaşacak. Bu ekran sonrasında kullanıcıların yeni bir şifre belirlemeleri gerekecek.

Önümüzdeki hafta geliyor

ATM'lerde uygulanacak yeni sistemde, kullanıcıların önceki üç şifrelerinden biri yeni şifre olarak belirlenemeyecek. Böylece tekrar eden kombinasyonların ve tahmin edilebilir şifrelerin önüne geçilmesi amaçlanıyor. Söz konusu uygulamanın ise önümüzdeki hafta itibarıyla Türkiye genelinde hayata geçmesi bekleniyor. Sektör kaynaklarına göre çok sayıda banka, henüz resmi bir açıklama yapılmamış olsa da yeni sistemi 81 ilde devreye alacak.

ATM cihazlarındaki güvenlik seviyesinin, mobil bankacılık uygulamalarına benzer bir seviyeye taşınacağı ifade ediliyor. Özellikle yaşlı kullanıcılar ve dijital güvenliği önemsemeyen gruplar için önleyici bir adım olarak görülüyor.