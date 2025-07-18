Rekabet Kurulu, ödeme sistemleri pazarındaki rekabet ihlallerini mercek altına aldı. Kurum Mastercard ve Visa hakkında yeni bir soruşturma süreci başlattığını duyurdu. Soruşturmanın odağında, iki şirketin Türkiye’deki ödeme kuruluşlarının yurt dışı işlemlerini engelleyip engellemediği yer alıyor.

Mastercard ve Visa’nın, Türkiye'deki ödeme kuruluşlarının yurt dışı işlemlerine engel oldukları iddiasıyla Rekabet Kurulu tarafından soruşturma altına alındığı açıklandı. Kurum, bu iki dev şirketin, kartlı ödeme sistemlerindeki uygulamalarını incelemeye aldı.

Türkiye'deki ödeme kuruluşları, yurt dışı iş yerlerine hizmet sunabilmek için çeşitli iş birlikleri yapabiliyor. Bu sayede kullanıcılar, Mastercard ve Visa'nın uyguladığı sınır dışı işlem ücretlerinden muaf tutuluyor. Özellikle maliyet avantajı sağlayan bu model, sektörde sık tercih edilen yöntemlerden biri olarak öne çıkıyor.

Alternatif ödeme sistemlerine karşı dışlayıcı uygulamalar gündemde

Soruşturma kapsamında iki şirketin POS altyapılarının yurt dışı iş yerlerinde kullanımını engelleyip engellemediği ile alternatif ödeme sistemlerine yönelik dışlayıcı uygulamaların varlığı detaylı olarak araştırılacak.

Yapılan açıklamada ise şu bilgilere yer verildi: "Yurtiçinde faaliyet gösteren ödeme kuruluşları yurtdışında yaptıkları ikili anlaşmalarla yurt dışında yerleşik işyerlerine ödeme yapmak isteyen tüketicilere hizmet sunabilmektedir. Söz konusu ikili anlaşmalar kapsamında yurtdışı ödeme işlemleri yerelleştirilmiş olmakta, bu işlemler Mastercard veya Visa’nın sınır dışı işlem ücretlerine tabi olmaksızın gerçekleştirilebilmektedir.

Yerinde incelemelerde elde edilen ilk bulgular Mastercard ve Visa’nın ikili anlaşmalar yapan ödeme kuruluşlarının faaliyetlerini kendi belirledikleri şema kurallarına aykırı olduğu gerekçesiyle, bankalara yaptırım uygulamak gibi çeşitli yöntemlerle engelleyebildiğini göstermektedir. Soruşturma kapsamında Mastercard ve Visa tarafından kartlı ödeme/POS altyapısının yurt dışında yerleşik işyerlerine kullandırılmasının engellenmesi ve alternatif ödeme çözümlerinin dışlanması iddiaları incelenecektir."