Attack on Titan animesi kabul edelim ki bir tutku meselesi. Bu tutkunun da dünyada epey ses getirdiği kaçınılmaz bir gerçek. 7'den 70'e herkese kendini izlettirmeyi başaran, inanılmaz bir hayran kitlesine sahip Shingeki no Kyojin, geçtiğimiz aylarda son buldu. Bakalım hazırladığımız bu testte, finalin ardından uzun süre geçmesine rağmen hâlâ her şeyi hatırlayabilecek misin?

Attack on Titan; karakterleriyle, müziğiyle ve hikâyesiyle anime dünyasında unutulmaz bir yer edinmişti. Biz de bu yerin, sizde ne kadar sağlam olduğunu öğrenmek adına bu testi hazırladık. Ancak merak etmeyin, aşağıda işinizi kolaylaştıracak bir şey bırakmayı unutmadık.

"Ben AOT'un her sahnesini adım gibi bilirim!" diyorsan ve kendini yeterince bilgili görüyorsan sana meydan okuyoruz. Bakalım 15/15 yapabilecek misin?

Dikkat! Bu içerik bol bol spoiler içerir, animeyi henüz bitirmediyseniz hemen içeriği terk etmeniz gerekiyor.

Daha önce bu serinin şaşırtıcı detaylarını paylaştığımız iki içerik yapmıştık, teste çalışmak isterseniz aşağıdan göz atabilirsiniz:

Evet, şimdi başlayabiliriz: Eren'in annesinin adı neydi?

A) Dina

B) Carla

C) Ymir Fritz

D) Historia

CEVAP

Reiner, anime boyunca kimden hoşlanıyordu?

A) Krista Lenz

B) Annie Leonhart

C) Mikasa Ackerman

D) Ymir

CEVAP

Deve dönüşebilen karakterlerin yaşam süresi kaç seneydi?

A) 9

B) 10

C) 13

D) 15

CEVAP

Eren'in Saldırı Devi özelliği neydi?

A) Devleri yönetebilmesi

B) Zırh giyebilmesi

C) Gelecekten kesit görmesi

D) Konuşabilmesi

CEVAP

Paradis Adası'nın dıştan içe doğru 3 kısmı sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sina-Rose-Maria

B) Rose-Maria-Sina

C) Maria-Sina-Rose

D) Maria-Rose-Sina

CEVAP

Hange'nin geliştirdiği, devleri öldürebilen silahın adı neydi?

A) Dev Yarıcı

B) Işıklı Mızrak

C) Dev Öldüren

D) Yıldırım Mızrağı

CEVAP

Eren, Kurucu Dev özelliğini kimden aldı?

A) Grisha Jeager

B) Eren Kruger

C) Ymir Fritz

D) Frieda Reiss

CEVAP

Deve dönüşebilen karakterlerimiz kaç taneydi?

A) 9

B) 8

C) 7

D) 6

CEVAP

Hange'nin sahip olduğu bu iki "tatlı" devin adı neydi?

A) Petra ve Gunther

B) Oluo ve Olmuo

C) Marco ve Porco

D) Sawney ve Bean

CEVAP

Paradis Adası'ndaki surların içinde ne vardı?

A) Hiçbir şey yoktu

B) Rahipler vardı

C) Devler vardı

D) Kraliyet soyundan gelen bütün devler vardı

CEVAP

Aşağıdaki karakterlerden hangisi son bölüm de dahil olmak üzere hayattaydı?

A) Hange Zoë

B) Zeke Jeager

C) Flock Forster

D) Onyankopon

CEVAP

Ackerman ailesi geçmişte hangi sıfat ile tanınıyordu?

A) Surların Sahipleri

B) Kral'ın Koruyucuları

C) Surların Koruyucuları

D) Dev Savaşçıları

CEVAP

Eren, Gümbürtü'yü neden başlatmıştı?

A) Eldia kanına sahip olmayan herkesi öldürmek için

B) Paradis Adası'nın intikamı için

C) Kimse Paradis Adası'na saldırmasın diye

D) Annesinin intikamını almak için

CEVAP

Zeke'in çığlığı, neden onun omurilik sıvısını tüketen Eldialıları Saf Devlere dönüştürebiliyordu?

A) Canavar Dev'in özelliğinden dolayı

B) Kraliyet soyundan geldiği için

C) Eren'in üvey kardeşi olduğu için

D) Marley'de hocasının içirdiği bir sıvı yüzünden

CEVAP

Ymir Fritz, Kurucu Dev özelliğini nasıl kazandı?

A) Şeytanla yaptığı anlaşma sayesinde

B) Hiç kimse bilmiyor

C) Kral Fritz sayesinde

D) Kızlarını doğurduktan sonra Tanrı tarafından bahşedildi

CEVAP

Bonus soru: bu karakterimizin adı nedir? (Biz bile doğrusunu unuttuk.)

A) Bertolto

B) Berutoruto

C) Berdorto

D) Bertholdt

E) Boruto

F) Berturtle

G) Bertorto

H) Bertholt

CEVAP

Yorumlarda kaçta kaç yaptığınızı belirtmeyi unutmayın askerler, SHINZOU WO SASAGEYO!

Pek çok kişiye animeyi sevdiren, bittiğinde hüngür hüngür ağladığımız bu seri, eminiz ki pek çoğumuzun kalbinde özel bir yere sahip. Seri bitebilir ancak bizim bu anime hakkındaki içeriklerimiz asla! O yüzden devamının gelmesini istiyorsanız yorumlarda belirtmeyi unutmayın.

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