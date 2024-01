Oyun oynamak sizin için bir tutku mu, yoksa sadece boş zamanlarınızda vakit geçirmek için mi oynuyorsunuz? Hangisi olursa olsun, bu testte sizi epey zorlayacağız. Çünkü size sadece oyunların ekran görüntülerini göstereceğiz ve siz de hangi oyun olduklarını tahmin etmeye çalışacaksınız.

Oyun dünyasının en popüler ve en kaliteli oyunlarını seçtik. Ancak ekran görüntülerini öyle çok tanınır yerlerden almadık.

Bakalım siz bu testin sonunu görebilecek misiniz?

Bu oyun bir klasik. Eğer bunu bilmiyorsanız hem testi hem de oyun oynamayı bırakabilirsiniz.

A) DOOM

B) Unreal Tournament

C) Half-Life

D) Quake II

CEVAP

Olsun yine de devam edelim ve futbol âşıklarını buraya alalım. Bakalım bunu bilecek misiniz?

A) EA SPORTS™ FC 24

B) eFootball 2022

C) PES 2013

D) FIFA 2013

CEVAP

Belki bu "unicorn" size bir şeyler hatırlatır. :)

A) Assassin's Creed Mirage

B) Kingdom Come: Deliverance

C) The Witcher 3: Wild Hunt

D) Mount & Blade II: Bannerlord

CEVAP

Zamanında hepimiz bu arabayı ne kadar çok kullanmak istiyorduk ama...

A) Need for Speed: Carbon

B) Need for Speed: Underground 2

C) Need for Speed: Most Wanted

D) Need for Speed: Rivals

CEVAP

Sorular hoşunuza gittiyse diğer zorlu sorumuza geçelim.

A) Mafia II

B) Max Payne 2

C) Hitman: Blood Money

D) Grand Theft Auto III

CEVAP

Hadi bu sefer ipucu verelim: temamız Cyberpunk!

A) Cyberpunk 2077

B) Deus Ex: Mankind Divided

C) Ruiner

D) Ghostrunner

CEVAP

Zorluğu sizler için bir tık düşürelim.

A) Tekken 7

B) Street Fighter 6

C) Mortal Kombat 1

D) Soulcalibur VI

CEVAP

Görselimiz eski bir oyundan olduğu için piksel piksel ama bir oyun gurmesi bu resimden bile şıp diye bilmeli.

A) Command & Conquer Ultimate Collection

B) SHOGUN: Total War

C) Age of Empire 1

D) Stronghold

CEVAP

Yardımcı olacağımızı sanmadınız herhâlde.

A) Mass Effect Legendary Edition

B) Starfield

C) No Man's Sky

D) Elite: Dangerous

CEVAP

Bizce hemen karar vermeyin.

A) Silent Hill 2

B) Resident Evil 2

C) Dead by Daylight

D) The Evil Within

CEVAP

Kart oyunlarıyla aranız iyiyse bu soru tam size göre.

A) Thronebraker: The Witcher Tales

B) GWENT: The Witcher Card Game

C) Magic: The Gathering Arena

D) Heartstone

CEVAP

Bu soruyu hazırlarken gözümüzden bir damla yaş akmadı değil. Kendisi, bir zamanların popüler MMORPG oyunlarından biriydi.

A) Silkroad Online

B) Knight Online

C) Metin 2

D) İstanbul Kıyamet Vakti

CEVAP

Testi hazırlarken aldığımız zevk: (O değil, sağdaki.)

A) Metro 2033

B) Call of Duty 3

C) Fallout: New Vegas

D) Red Dead Redemption

CEVAP

Bu sahneyi görenlerin unutmuş olması mümkün değil.

A) Castlevania: Lords Of Shadow

B) Devil May Cry 3

C) Prince of Persia: The Two Thrones

D) Bayonetta

CEVAP

Son sorumuzu da Souls oyunuyla bitirelim. Souls oyunları gibi zor olması için fazladan bir seçenek daha ekledik. :)

A) Dark Souls

B) Dark Souls 2

C) Dark Souls 3

D) Elden Ring

E) Bloodborne

CEVAP

15/15 yaptıysanız Dante'nin dans şovunu izlemeye hak kazandınız.

Kaç doğru yaptığınızı ve serinin devamının gelmesini istiyorsanız lütfen yorumlarda belirtmeyi unutmayın! Bir dahaki test içeriğimizde görüşmek üzere gamer dostlar.

