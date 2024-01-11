Oyun oynamak sizin için bir tutku mu, yoksa sadece boş zamanlarınızda vakit geçirmek için mi oynuyorsunuz? Hangisi olursa olsun, bu testte sizi epey zorlayacağız. Çünkü size sadece oyunların ekran görüntülerini göstereceğiz ve siz de hangi oyun olduklarını tahmin etmeye çalışacaksınız.

3 2 1 0 0