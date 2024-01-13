Neredeyse her gün bir yerlerde karşımıza çıkan bu eserlerin kaç tanesinin ressamını doğru biliyoruz? Belki Leonardo da Vinci sandığınız, Donatello çıkacak...

"Yıldızlı Gece", "Adem'in Yaratılışı", "Belleğin Azmi", "Son Yargı"... İsmini verdiğimiz bu tabloların hepsini eminiz bir yerlerde en az bir kere gördünüz. Hatta o kadar ünlüler ki hangi ressamlara ait olduğunu kendiniz araştırmasanız bile biliyorsunuzdur.

Eğer kendinize yeterince güveniyorsanız sizin için hazırladığımız bu 10 soruluk testte, hangi eserin hangi ressama ait olduğunu da zorlanmadan bulabileceksiniz. Hazırsanız vakit kaybetmeden teste geçelim!

Öz güveniniz hemen düşmesin diye kolay bir taneyle başlayalım. "Mona Lisa" kimin eseri?

A) James McNeill Whistler

B) Diego Velazquez

C) Van Gogh

D) Leonardo da Vinci

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Kafamızı çevirdiğimiz her yerde görebileceğimiz "Yıldızlı Gece"nin sahibini biliyorsunuzdur herhâlde.

A) Pablo Picasso

B) Van Gogh

C) Botticelli

D) Kandinsky

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Hikâyesi, resimden daha derin olan "Guernica" hangi ustanın elinden çıkmış olabilir?

A) Warhol

B) Georges Seurat

C) Pablo Picasso

D) Duchamp

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Bunu bilemeyen, sekmeyi kapatsın direkt: "Belleğin Azmi".

A) Pablo Picasso

B) Gauguin

C) Cézanne

D) Salvador Dali

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En popüleri üsttekiydi herhâlde. Fakat "Adem'in Yaratılışı"nın da dünyanın en ünlülerinden olduğu aşikâr. Peki yaratıcısı kim?

A) Raffaello Sanzio

B) Michelangelo

C) Jean-Antoine Watteau

D) Gustav Klimt

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Ünlü ressamın çok bilindik bir eseri olmasa da tarzından çıkarabilirsiniz bizce. Karşınızda "Su Bana Ne Verdi".

A) Rembrandt

B) Frida Kahlo

C) Caillebotte

D) Rafaello Sanzio

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"Nilüfer Gölü" adlı eserdeki renk kullanımı ve fırça darbeleri bir ipucu verdi mi?

A) Claude Monet

B) Georges Seurat

C) Henri Matisse

D) Johannes Vermeer

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Her yerde görmeye alıştığımız "Dans"ın kime ait olduğunu kaçımız biliyoruz?

A) Edvard Munch

B) Eugene Delacroix

C) Caravaggio

D) Henri Matisse

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İsmi “Son Yargı (Kıyamet Günü)” olan bu eser, hangi sanatçıya ait?

A) Donatello

B) Rafaello Sanzio

C) Michelangelo

D) Paul Cezanne

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Rönesans sanat akımının en büyük isimlerinden birinin eserleri karşınızda. Soldan sağa "La Fornarina", "Galatea Zaferi", "Meryem'in Evliliği". Kimin ola ki?

A) Edvard Munch

B) Michelangelo

C) Rafaello Sanzio

D) Donatello

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"Hoca çok zor yerden sormamıştı ya, üstelik çoktan seçmeliydi." tadındaki testimiz burada sona eriyor. Kaç doğru, kaç yanlış yaptığınızı merak ediyoruz açıkçası. Kendine güvenen, yorumlara yazabilir!

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