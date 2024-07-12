Audi’nin birbirine kenetlenmiş 4 halkadan oluşan logosunun anlamı tam olarak ne? Bunu öğrenmek için şirketin tarihine kısa bir yolculuk yapmak gerekiyor.

1909 yılında August Horch tarafından kurulan Audi, günümüzde Volkswagen Grubu'nun bir parçası.

Ancak logosundaki 4 halka, bundan daha eski bir hikâyeye dayanıyor.

Audi’nin hikâyesi, Alman mühendis August Horch'un 1899 yılında Almanya'da Horch & Cie. Motorwagenwerke AG'yi kurmasıyla başlıyor.

Ancak Horch, 1909 yılında şirketin yönetim kuruluyla yaşadığı anlaşmazlıklar nedeniyle kendi şirketinden ayrılmak zorunda kalıyor. Yılmayan Horch, aynı yıl yeni bir otomobil şirketi kurmaya karar veriyor.

Tabii ki bu defa da 'Horch' adını kullanamayacağı için Latince'de 'dinlemek' anlamına gelen Audi ismini seçiyor.

Yıl 1932’yi gösterdiğinde dünya genelinde yaşanan ekonomik buhran, Horch’u bazı işbirliklerine zorluyor. Bunun sonucunda da Audi, Horch’un eski şirketi Horch, DKW (Dampf-Kraft-Wagen) ve Wanderer ile Auto Union adı altında birleşiyor.

Auto Union'un logosunun bu dört şirketi temsil eden ve birbirine kenetlenen dört halkadan oluşmasına karar veriliyor. İşte Audi’nin günümüzdeki güncel logosu bu hikâyeye dayanıyor.

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