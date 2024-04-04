Otomobil tutkunu olan herkesin bir gün mutlaka sahip olmak, en azından denemek isteyeceği bir markanın logosundan bahsedeceğiz bugün. Sıra dışı tasarımlar ve performans dediğimiz zaman akla gelen ilk firmalardan: Lamborghini.

Tabii ki çoğu firma gibi Lamborghini de yıllar içinde logo değişikliklerinden nasibini almış. Bir istisna hariç, bu logoların ortak özelliği, içinde boğa figürü barındırmaları.

61 yıllık tarihinde 5 logo eskiten firmanın logosu güncel şeklini 1998 yılında almış.

Logoların hepsinde boğa figürü yer aldığından ancak bir istisna olduğundan bahsetmiştik.

Lamborghini’nin tarihinde kullandığı ilk logo, traktör ürettiği dönemde tasarlanmış. Sade bir tasarımın kullanıldığı bu logo, dediğimiz gibi boğa figürünün yer almadığı tek logo.

Firma, spor otomobil üretmeye de başladıktan sonra ilk defa üzerine özel olarak çalışılan bir logo tasarlıyor.

Ve boğa figürüyle ilk defa bu logo aracılığıyla tanışıyoruz. Lamborghini, bu logodan sonra tasarım değişikliklerine gitse bile boğa figürü yerini her zaman korumuş.

Otomobil endüstrisinde araba üreticilerinin logolarında gücü ya da hızı temsil eden hayvan figürlerini kullanmasına alışkınız.

İlk bakışta Lamborghini’nin de tercihini bu yönde kullandığını sanıyoruz ancak işin aslı biraz farklı. Lamborghini’nin logolarında boğa figürü kullanması, firmanın 28 Nisan’da doğan kurucusu Ferruccio Lamborghini’nin boğa burcu olmasına dayanıyor. Lamborghini, aynı zamanda boğa güreşlerine de meraklı bir kişi.

Evet, ilk bakışta sadece firmanın kurucusu boğa burcu diye logoda da boğa figürünü kullanması kulağa biraz garip geliyor. Ancak Ferruccio Lamborghini’nin şirketine kendi ruhunu yansıtmak ve kendisiyle özdeşleştirmek istemesi de anlaşılması kolay bir durum. Yıllar içinde boğanın markayla ne kadar özdeşleştiğini düşünürsek doğru bir tercih olduğunu da söyleyebiliriz.

Zaten daha sonrasında üretilen modellere de boğa güreşiyle ilgili isimler veriliyor ve bu şirket geleneği hâlini alıyor.

Mesela yukarıda gördüğünüz Lamborghini tarihinin en önemli otomobillerinden biri olan Miura. Adını, boğa yetiştiricisi Don Eduardo Miura'dan alıyor.

Lamborgihini, artık kendisiyle özdeşleşen boğa figürünün markanın gücünü, hızını ve ruhunu yansıttığını söylüyor.

Peki siz, Lamborghini’nin logo tasarımını nasıl buluyorsunuz? Farklı firmaların da beğendiğiniz bir logosu var mı? Yorumlarda paylaşabilirsiniz.

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