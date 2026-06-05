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Şimdiye Kadarki En Güçlü Audi Otomobil "Audi Nuvolari" Tanıtıldı: İşte Hayran Bırakan Özellikleri

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Audi, bugüne kadarki en hızlı ve en güçlü aracı olarak nitelendirdiği süper otomobili Nuvolari'yi tanıttı.

Şimdiye Kadarki En Güçlü Audi Otomobil "Audi Nuvolari" Tanıtıldı: İşte Hayran Bırakan Özellikleri
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Dünyanın en büyük otomobil üreticilerinden biri olan Audi, özellikle hem lüks hem de güçlü modelleriyle de tanınan bir markaydı. Şimdi ise şirket, otomobil tutkunlarının ağzının suyunu akıtacak yepyeni bir modelle karşımıza çıktı. Bu süper otomobiler Audi Nuvolari ismi verildi.

Audi’nin yeni Nuvolari süper otomobili, sınırlı sayıda üretilecek ve piyasaya sürülecek. Bugatti Veyron seviyesindeki otomobil, firma tarafından “tarihin en güçlü Audi’si” olarak nitelendirilmiş. Paylaşılan görseller, aracın neredeyse üretime hazır hâlini içeriyor.

İçerikten Görseller

Şimdiye Kadarki En Güçlü Audi Otomobil "Audi Nuvolari" Tanıtıldı: İşte Hayran Bırakan Özellikleri
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Karşınızda Audi Nuvolari

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Şirketin ilk süper otomobili olmayı başaran Audi Nuvolari modeli, diğer süper otomobiller gibi yere yakın, çok şık ve sert duran bir tasarıma sahip. Bu geleneksel süper otomobilini modern dokunuşlarla birleştirerek fütüristik bir havası olduğunu da söyleyebiliriz. Araçta Audi Space Frame ağırlıklı alüminyum yapı kullanılmış. Gövdede de fiber takviyeli polimer var. Formula 1 esintileri taşıyan aerodinamik teknolojileriyle geldiği de firma tarafından belirtiliyor. Sistem, sürüş koşullarına bağlı olarak yere basma kuvvetini, sürtünmeyi ve aerodinamik dengeyi ayarlayarak maksimum denge ve hassas araç kontrolü sağlıyor.

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En güçlü ve en hızlı Audi olacak Nuvolari modeli, çift turbolu 4.0 litrelik V8 şarj edilebilir hibrit bir motora sahip olarak geliyor. Sadece içten yanmalı motor 800 beygir gücü üretirken elektrikli motorlarla birleşince toplam güç 1001 hp seviyesine çıkıyor. İçten yanmalının 730 Nm tork ürettiğini belirtelim.

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Audi’nin süper otomobili, 0’dan 100 km/sa hıza yalnızca 2,6 saniyede çıkabilen bir araç olacak. Bunun yanı sıra 200 km/sa hıza ise 6,8 saniyede çıkacağı belirtilmiş. Maksimum hızı ise 350 km/sa’in üzerinde olacak.

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Tarihin en güçlü Audi otomobili olacak Nuvolari’den yalnızca 499 adet üretilecek. Aracın teslimatlarının 2027 yılının ilk yarısında başlayacağı aktarılmış. Fiyatının ise 500.000 dolar olacağı söyleniyor.

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