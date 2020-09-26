ThreatFabric isimli bir güvenlik şirketindeki araştırmacılar, Android işletim sisteminde 226 uygulamadan şifre çalabilen zararlı bir yazılım keşfetti. Alien isimli bu yazılım, aslında Cerberus isimli farklı bir yazılımın geliştirilmiş versiyonuydu.

Dünya genelinde en çok kullanılan işletim sistemi Google'ın geliştirdiği Android işletim sistemi olmaya devam ediyor. Pek çok farklı platformda işlev gören Android günlük hayatta en çok mobil cihazlarımızda, özellikle akıllı telefonlarımızda karşımıza çıkıyor. Fakat hiçbir şeyin olmadığı gibi Android de kusursuz bir işletim sistemi değil.

Daha önce de pek çok kez güvenlik tehdidi altında kaldığını gördüğümüz Android işletim sistemi, yeniden benzer bir tehditle karşı karşıya. ThreatFabric isimli bir güvenlik şirketindeki araştırmacılar, Android işletim sistemini kötüye kullanabilen Alien isimli yeni bir kötü amaçlı yazılım keşfettiler.

226 uygulamadan şifre çalabiliyor:

Araştırmacıların açıklamasına göre Alien isimli bu yeni kötü amaçlı yazılım aslında tamamen yeni bir yazılım değil. Alien, Cerberus adıyla bildiğimiz bir diğer kötü yazılımın geliştirilmiş versiyonu. Araştırmacılara göre yeni yazılım, 226 uygulamada bulunan şifrelerinizi ele geçirebiliyor.

Bu yazılım akıllı telefonunuza bulaştığı takdirde yalnızca şifre toplamakla da yetinmeyebiliyor. Yazılım, çeşitli tehlikeli saldırıları da düzenleyebiliyor. Araştırmacılar tarafından paylaşılan 226 uygulama içinde yer alan uygulamalarsa tehdidin ne kadar büyük olduğunu ortaya koyuyor.

Araştırmacıların yaptığı paylaşıma göre şifrelerin ele geçirilebildiği o 226 yazılım arasında Twitter, Instagram ve Snapchat gibi popüler sosyal medya uygulamaları da bulunuyor. İşin daha da korkutucu yanıysa kötü amaçlı yazılımın telefonlara nasıl bulaştığını araştırmacıların dahi henüz bilmiyor olması.

Fakat bu noktada önlem almak yine son kullanıcıya düşüyor. Yalnızca yeni kötü amaçlı yazılım değil, her türlü yazılımdan kendinizi korumak için internette dolaşırken veya uygulama indirirken her şeyi iki defa kontrol etmekte fayda var. Eğer yaptığınız eylemin neyle sonuçlanacağını bilmiyorsanız yapmamanız sizin için en iyisi olacaktır.