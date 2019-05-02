25 Nisan'da vizyona giren ve koca bir devrin kesişim noktası olan Avengers: Endgame, gişede olan rekortmenliğini sosyal medyada da gösterdi. İlk haftasında 1,2 milyar dolar gişe yapan Avengers: Endgame, Twitter'da en çok tweetlenen film olarak tarihe geçti.
Bilmeyenler için hatırlatalım, bu rekorun bir önceki sahibi yine bir Marvel filmi olan Black Panther idi. Avengers: Endgame'in bu rekorunu ise Twitter Movies adlı resmi hesap duyurdu. Marvel için bir başyapıt olan Avengers: Endgame'in bu rekoru elde etmesi için 50 milyondan fazla tweet'te bahsedilmesi gerekti.
Tüm bunlara ek olarak Endgame'deki karakterler içinde Twitter'da en çok bahsedilenleri listeleyen Twitter Movies'in resmi istatistikleri şu şekilde:
- 1. Thanos
- 2. Thor
- 3. Iron Man
- 4. Captain America
- 5. Hulk
- 6. Loki
- 7. Spider-Man
- 8. Black Widow
- 9. Groot
- 10. Nebula