Gişede olan rekorunu sosyal medyaya da yansıtan Avengers: Endgame, bir önceki rekortmen Black Panther'ı geçerek Twitter'da en çok bahsedilen film oldu. Duyuruyu yapan Twitter Movies, Twitter'da en çok bahsedilen Marvel süper kahramanlarını da duyurdu.

25 Nisan'da vizyona giren ve koca bir devrin kesişim noktası olan Avengers: Endgame, gişede olan rekortmenliğini sosyal medyada da gösterdi. İlk haftasında 1,2 milyar dolar gişe yapan Avengers: Endgame, Twitter'da en çok tweetlenen film olarak tarihe geçti.

Bilmeyenler için hatırlatalım, bu rekorun bir önceki sahibi yine bir Marvel filmi olan Black Panther idi. Avengers: Endgame'in bu rekorunu ise Twitter Movies adlı resmi hesap duyurdu. Marvel için bir başyapıt olan Avengers: Endgame'in bu rekoru elde etmesi için 50 milyondan fazla tweet'te bahsedilmesi gerekti.

Tüm bunlara ek olarak Endgame'deki karakterler içinde Twitter'da en çok bahsedilenleri listeleyen Twitter Movies'in resmi istatistikleri şu şekilde: