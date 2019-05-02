Avengers: Endgame, Black Panther'ı Sollayarak Twitter'da En Çok Bahsedilen Film Oldu

1 dk okuma süresi
32
6
3
2
1
Avengers: Endgame, Black Panther'ı Sollayarak Twitter'da En Çok Bahsedilen Film Oldu
Gişede olan rekorunu sosyal medyaya da yansıtan Avengers: Endgame, bir önceki rekortmen Black Panther'ı geçerek Twitter'da en çok bahsedilen film oldu. Duyuruyu yapan Twitter Movies, Twitter'da en çok bahsedilen Marvel süper kahramanlarını da duyurdu.

25 Nisan'da vizyona giren ve koca bir devrin kesişim noktası olan Avengers: Endgame, gişede olan rekortmenliğini sosyal medyada da gösterdi. İlk haftasında 1,2 milyar dolar gişe yapan Avengers: Endgame, Twitter'da en çok tweetlenen film olarak tarihe geçti.

Bilmeyenler için hatırlatalım, bu rekorun bir önceki sahibi yine bir Marvel filmi olan Black Panther idi. Avengers: Endgame'in bu rekorunu ise Twitter Movies adlı resmi hesap duyurdu. Marvel için bir başyapıt olan Avengers: Endgame'in bu rekoru elde etmesi için 50 milyondan fazla tweet'te bahsedilmesi gerekti.

Tüm bunlara ek olarak Endgame'deki karakterler içinde Twitter'da en çok bahsedilenleri listeleyen Twitter Movies'in resmi istatistikleri şu şekilde:

  • 1. Thanos
  • 2. Thor
  • 3. Iron Man
  • 4. Captain America
  • 5. Hulk
  • 6. Loki
  • 7. Spider-Man
  • 8. Black Widow
  • 9. Groot
  • 10. Nebula

Kaynak : https://www.cnet.com/news/avengers-endgame-tops-black-panther-as-most-tweeted-about-movie/
Etiketler: twitter, black panther, avengers: endgame
32
6
3
2
1
Emoji İle Tepki Ver
32
6
3
2
1