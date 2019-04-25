Avengers: Endgame'in İlk Gün Hasılatı Dudak Uçuklatıyor

Uzun zamandır beklenen an geldi ve Avengers: Endgame vizyona girdi. Uzmanlar bir süredir Marvel Sinematik Evreni'nin bir nevi sonunu belirten bu filmin ciddi paralar kazanacağını söylüyordu. İlk gün sonuçları ise bunu doğrular nitelikte.

Biletlerin yetişmediği, koltuklar bittiği için yeni seansların eklenmek zorunda kaldığı bir film olan Avengers: Endgame, uzun bir bekleyişten sonra en sonunda bugün vizyona girdi. Herkesin rekorlar kırmasını beklediği film, daha ilk günden kimseyi şaşırtmamak için emin adımlar atmaya başladı. Hollywood Reporter'ın bildirdiğine göre MCU'nun "gösteriş filmi" Endgame, ilk gününde ABD dışında 169 milyon dolar kazandı.

Film ABD'de 26 Nisan Cuma günü vizyona girecek olsa da, ilk rakamlar oldukça -hatta çok çok- iyi. 25 ülkede bugün çıkan film, tüm zamanların tek gün sinema rekorunu çoktan kırdı bile. 169 milyon dolarlık açılışın 107,2 milyon doları ise sadece Çin'den gelirken, Çin'i 8,4 milyon dolarla Güney Kore, 7 milyon dolarla Avustralya, 6 milyon dolarla Fransa, 5,8 milyon dolarla İtalya ve 5,6 milyon dolarla Almanya takip ediyor.

Tüm bunların yanı sıra Çin'in, dünyanın en büyük ikinci sinema pazarı olduğunu belirtmekte fayda var. Marvel filmlerinin bir süredir Çin'de beklenenden daha düşük performans sergilediğini, bu sebeple 100 milyonun üstündeki değerlerin gerçekten olağanüstü olduğunu söyleyebiliriz.

Şu anda ilk hafta sonunda 900 ila 950 milyon dolarlık bir hasılat elde etmesi beklenen film, böylece Star Wars 7'yi geçebilir. Elbette, ülkemizde de biletlerin haftalar öncesinden tükendiğini ve yeni seanslar konulmak zorunda kalındığını düşündüğümüzde bu sayının daha fazlasını görme ihtimalimiz de var. Belki de kim bilir, 1 milyar dolar ile açılış yapan ilk film Endgame olur.

Hatırlayacak olursak Infinity War ilk hafta sonunda tüm dünyada 640 milyon dolar gelir elde etmişti. Endgame ise ön bilet satışında daha önceden Star Wars 7'nin elinde tuttuğu rekoru sadece 6 saat içinde yerle bir etmiş ve rekoru çoktan ele geçirmişti.

Eğer filmi izlediyseniz, spoiler vermeden düşüncelerinizi aşağıda belirtmenizi bekleriz.