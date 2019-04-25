Avengers: Endgame IMDb’de Tüm Zamanların En Popüler Filmi

Avengers: Endgame, dünyanın çeşitli yerlerinde ve ülkemizde gösterime girdi. Film gösterime girer girmez IMDb’nin en popüler filmi olmayı başardı.

Bir yıldır beklenen ve MCU’nun 11 yıllık hikayesinin kapanışını yapan Avengers: Endgame, 24 Nisan’ı 25 Nisan’a bağlayan gece ülkemizde gece yarısı seanslarıyla vizyona girdi. Film ayrıca Avustralya, Çin, Güney Kore gibi ülkelerde de vizyonda.

Filmi izleyenler şimdiden filme puan vermeye ve filmi sıralamalara sokmaya başladı. Endgame, şu anda en popüler filmler listesinde zirvede yer alıyor.

Endgame, En Popüler listesinin tepesinde 9.3 puanla otururken Esaretin Bedeli gibi başyapıtları da geride bırakmayı başarıyor.

IMDb’nin en popüler 10 filmi şu anda şöyle sıralanıyor:

Avengers: Endgame - 9.3 The Shawshank Redemption - 9.3 Interstellar - 8.6 Avengers: Infinity War - 8.5 Spider-Man: Into the Spider-Verse - 8.5 Green Book - 8.3 The Professor - 8.3 Bohemian Rhapsody - 8.1 Guardians of the Galaxy - 8.1 The Avengers - 8.1

Listedeki 10 filmden 5’i Marvel filmi ve bu filmlerin 4’ü MCU’nun bir parçası. Listede yer alan tek klasik film ise Esaretin Bedeli (The Shawshank Redemption) oldu. Görünüşe göre Marvel, söz konusu sinema filmlerinin popülerliği olduğunda rakiplerinin oldukça önünde.

Yine de bu oylamada henüz filmi görmeyen ya da filme gitmeden önceki heyecanıyla oy veren hayranlar da hesaba katılıyor. İlerleyen dönemde filmin notunun 8.8-8.9 bandına gerilemesi ihtimal dahilinde.

Avengers: Endgame şu anda sinemalarda gösterimde. Marvel Sinematik Evreni’nin bir sonraki filmi olan Spider-Man: Far From Home ise Temmuz 2019’da vizyona girecek.