Marvel Sinematik Evreni, Avengers: Endgame filmiyle durgunluk dönemine girdi. Peki 20'yi aşkın film izlediğimiz bu evrende izleyicileri çileden çıkartan hatalar yok muydu? Teorileri, gelecek filmleri unutun. Bu içerikten sonra bir daha Marvel filmi izler misiniz, bilmiyoruz.

Bundan tam 11 yıl önce yani 2008 yılında, ilk Iron Man filmi yayınlandı. Süper kahraman filmleri o güne kadar bağımsız, çerezlik maceralar olmuşlardı. Ancak Marvel Sinematik Evreni ve bütün filmlerin düğüm gibi bağlandığı Avengers filmleri, 10 yılı aşan bir hikâye sundu. Bu süre zarfında toplam 23 tane Marvel süper kahraman filmi izledik.

Yeri geldi aksiyonun dibine vurduk, yeri geldi karakterlerle ağlayıp güldük. Özellikle Tony Stark, yani Iron Man bizden biri olmuştu. Biz karakterleri böylesine sahiplenirken tabii ki Marvel da kasasını doldurmaya devam ediyordu. Onlarca milyar dolar hasılat elde eden Marvel, haliyle bu durumdan oldukça memnundu ki Avengers: Endgame filmi yeniden vizyona girdi ve tarihin en çok hasılat elde eden filmi oldu.

Bu başarıda tabii ki Marvel’ın şu anki başkanı Kevin Feige’ın katkısı çok büyüktü. Cast seçimi olsun, filmler arası hikâye bağlantıları olsun, kurgu olsun Marvel Sinematik Evreni’ni adeta sırtlayıp taşıdı. Biliyoruz, şimdi bu filmleri ne kadar övdüğümüzden şikayet edebilirsiniz. Yazımızın ilerleyen bölümlerinde bu övgüleri unutturacak şeyler göreceksiniz.

Avengers ve diğer Marvel filmlerinde yapılmış inanılmaz mantık hataları;

14. S.H.I.E.L.D'in ana binası yeryüzünde değil:

Captain America: Winter Soldier filminin bir sahnesinde, S.H.I.E.L.D'in merkez binasının koordinatları gösteriliyor. Lakin bu koordinatlar aslında yeryüzünde hiçbir yeri göstermiyor. Çünkü öyle bir yer yok. Verilen koordinatları kurmaca olarak sunmaya çalışırlarken, işin suyunu fazla çıkarmışlar :)

13. Doctor Strange maalesef doktorluktan bi' haber:

Doctor Strange filmi gerçekten güzeldi. İzleyenlerden de güzel puanlar almıştı ama maalesef çok basit bir mantık hatası var. Özellikle mesleği doktorluk olanlar çileden çıkabilirler. Yukarıdaki sahneyi hatırlarsınız. Ünlü cerrahımız ameliyata girmeden önce ellerini yıkıyor ve sonra da maskesini takıyor. Bakın önce ellerini yıkıyor, sonra da maskesini takıyor'... Ameliyata girecek bir cerrah şayet ellerini yıkamış ise hiçbir şeye dokunamaz. Maske dahil. Yani mistik güçlere sahip doktorumuz önce maskesini takmalı sonra ellerini yıkamalıydı. Gerçi bu sahnede mistik gücü de yoktu.

12. Gamora'nın ırkı büyük muamma:

Başlığı saçma bulduğunuzu biliyoruz zira Gamora'nın halkının yarısını kimin yok ettiğini zaten öğrendik: Thanos. Sorun şu ki Guardians of the Galaxy filminde Gamora için çıkan kimlik tanıma ekranında, ''Zehoberei halkının son kurtulanı'' maddesi var. Şimdi kısaca mantık yürütürsek; Thanos, söz konusu Zehoberei halkının yarısını yok etti, tamamını değil. O zaman Gamora nasıl son hayatta kalan oluyor?

11. Guardians of the Galaxy sağlam müzikleri zaman kayması yaratıyor:

Hatırlarsanız Guardians of the Galaxy'nin ilk filminde Star Lord'un 1988 yılında Yondu tarafından kaçırıldığını öğrenmiştik. Dikkat çeken detay ise Star Lord kaçılırken yanında kaset çaları ve içinde sevdiği şarkıların doldurulduğu kaseti vardı. Sorun şu ki bize gösterilen o kaset yani TDK Type II ''CDing 2'' modeli kasetler, 1993 yılında piyasaya sürüldü. Yani Star Lord'un kaçırılmasından 5 yıl sonra.

10. Tony Stark’ın aniden kaybolan ark reaktörü:

İlk filmden hatırlayacağınız üzere Tony Stark’ı hayatta tutmak için hücre arkadaşı Yinsen bir ark reaktörü geliştirmiş, kalbinin ortasına gömmüştü. Sonraki filmlerde ise Tony Stark bu reaktörü daha çok geliştirdi, ancak her giydiği kıyafetinin altından çıkan parlak ışıklarından dolayı onu gizleyemiyordu. Ne hikmetse ilk Avengers filminde Tony ile Loki’nin Stark Tower’daki konuşması sırasında Tony Stark’ın reaktöre sahip olmadığı bir sahne vardı.

9. Bucky'nin hikâyesini öğrendiğimiz filmdeki Bucky hatası:

Bildiğiniz gibi Bucky, Kaptan Amerika’nın en yakın arkadaşı. Kaptan Amerika: Kış Askeri filminde Steve Rogers, bir sergide arkadaşının yaşam hikayesini içeren bir bölme görüyor. Bucky Barnes’ın doğum tarihi yazının girişinde 1916 olarak verilmiş. Yazının devamına baktığımızda ise 1917 - 1944 yılları arasında yaşadığını görüyoruz.

8. Yalancı Gamora:

Hatırlarsanız Guardians of the Galaxy’deki bir sahnede, ekipteki Gamora, sonradan babası olduğunu öğrendiğimiz Thanos hakkında konuşmuş, "O benim babam değil! Thanos gezegenimi yok ederken ailemi gözlerimin önünde öldürdü!" demişti. İşte bu yalan çıktı. Çünkü Avengers Infinity War yani Sonsuzluk Savaşı filminde, Thanos’un Gamora’yı kenara çekerek olanları görmesine izin vermiyordu.

Ayrıca Gamora, Guardians of the Galaxy filminde ailesini ‘’my parents’’ olarak geçiriyordu ki bu "anne ve baba" demek. Ama yine Sonsuzluk Savaşı filminde kendisinin sadece annesini gördük, babası ortalarda yoktu.

7. Natasha Romanoff saçlarıyla adamı bayıltırmış:

İlk Avengers filminde etkili bir ilk sahne ile karşımıza çıkan Blackwidow yani Natasha Romanov, hatırlarsanız 4 kişilik mafya tarafından kaçırılmıştı. Elleri ve ayakları bağlı şekilde bir sandalyede tutulan Romanov, telefon gelmesi üzerine harekete geçerek hünerlerini gösteriyor ve oradan kaçıyordu.

Ama gözüken o ki hünerleri arasında saçlarıyla da adam bayıltmak var. Zira arkasındaki adama vurmak için kafasını arkaya atan Romanoff, saçlarını savurarak adamı bayıltıyor.

6. Denizin dibinde bile ıslanmayan kıyafetler:

Bu sahne de Kaptan Amerika’nın ilk filminden. Hatırlarsanız Steve Rogers ilk Kaptan Amerika olduğunda tesise bir Hydra saldırısı düzenleniyordu. Rogers da saldırganların peşine düşüyordu. Bu kovalamaca, Brooklyn İskelesinde ve Rogers'ın suya atlayarak Heinz Kruger’ı yakalamasıyla son buluyordu. Henüz denizden çıkmış olsalar da o sahnelerde kıyafetlerinin ıslak değil sadece nemli olduğu gözüküyor.

5. 60-70 kiloluk adam hiç zorlanmadan 45 kiloyu nasıl kaldırdı?

Hatırlarsanız ikinci Iron-Man filminde Tony Stark’a takıntılı olan ufak boylu birisi vardı; Justin Hammer. Sırf Iron Man zırhı üretebilmek adına Ivan Vanko’yu kaçırmış ama onun tuzağına düşmüştü. İşte o ufak tefek adam bir sahnede M134 GAU-17 (Gatling Gun) gösteriyor. Hem de hiç ama hiç zorlanmadan silahı kaldırıp gösteriyor. Gerçekte böyle rahat bir hareket yapması fizik kurallarına aykırı çünkü kaldırdığı silahın ağırlığı yani 45 kilogram.

4. Kendi kendine kaybolan yara izleri:

Thor: Karanlık Dünya filminde ilk giriş sahnesinde Dokuz Diyarlar Savaşı bizi karşılıyor. Bu savaşta öncelik olarak tabii ki Thor, Fandral, Volstagg ve Sif’i görüyoruz. Savaş sırasında ise Sif sol kaşının üzerine bir yara alıyor.

Yarası pek ciddi bir şey değil ama dikiş atılır cinsten. Hemen ardından ekip Asgard’a dönüyor ve o da ne? Bizim Sif’in dikiş gerektiren yarası kendiliğinden geçmiş, sanki hiç olmamış gibi. Sanıyoruz ki ışınlanırken yolda dikiş attılar. Elbette bir mitolojik tanrı, normaldir deyip geçelim.

3. Bu sefer de yaralar büyüyeceğine küçülmüş:

Avengers Age of Ultron filmine hepimizin üzüldüğü Quicksilver’ın ölümünde bile maalesef hata var. Gerçek fizik kurallarına göre vücutta açılan yaralar, akan sıvı ve ölen dokular yüzünden genişler ama Quicksilver’ın yaraları farklı kamera açılarına göre gittikçe küçülüyor.

2. Tony Stark’ın bir takıp bir çıkardığı yüzüğü:

Ünlü aktör Robert Downey Jr. tarafından da itiraf edilen bu hatada, Tony Stark’ın alyansına odaklanıyoruz. Zira bildiğiniz gibi Tony Stark hayatının aşkı Pepper Potts ile evleniyor ama ondan önce de nişanlanıyor. Sıkı Tony Stark hayranları ise Tony Stark’ın yüzüğünü neden sadece bazı sahnelerde taktığını merak ediyordu. Robert Downey Jr. da bunun kendisinden kaynaklandığını açıkladı. Zira ünlü aktöre göre yüzüğü bazen unutuyor bazen de aklına gelince sahnelerde takıyormuş.

1. Örümcek Adam’ın zaman çizelgesi Marvel'in söyledikleriyle uyuşmuyor?

Hatırlarsanız Spider Man: Homecoming filminden önce Marvel bir açıklama yaparak The Avengers filmi ile Spider Man: Homecoming filmleri arasına 8 yıl olduğunu söylemişti. Şimdi kısaca hesap yaparsak Avengers filmi 2012 yılında çıkmıştı o zaman Spider Man Homecoming filminin 2020 yılına geçmesi gerekiyor değil mi? Ama film 2020 yılında geçmedi. MCU takvimine göre film 2016 yılında geçti. Avengers Infinity War yönetmenlerinden Joe Rosso da bu hatanın farkında olduklarını söyleyerek hayranlardan özür diledi.

Peki sizin Avengers ve Marve Sinematik Evreni filmlerinde gözünüze ya da aklınıza takılan mantık hataları var mı? Eğer varsa yorumlar kısmında belirtebilirsiniz, görüşmek üzere.