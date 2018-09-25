Sonsuzluk Savaşı'ndan kimlerin canlı çıktıkları konusundaki söylentiler hız kesmeden devam ediyor. Habere geçmeden önce spoiler uyarımızı yapalım.

Thanos parmaklarını şıklattığında evrenin yarısını yeryüzünden silmişti. Bazı ölümleri ekranda görmüştük ve çoğu Yenilmez gözlerimizin önünde kül olup uçmuştu. Ancak çok sevdiğimiz bazı karakterlerin kaderi bir sır olarak kalmıştı. Kimlerin hayatta kalıp kimlerin kalmadığı ya da Yenilmezler 4 filminde yer alıp almayacakları hakkında hiçbir fikrimiz yoktu. Ancak geçen haftalarda birçoğunun Sonsuzluk Savaşı’ndan sağ çıktıklarını öğrendik. Bunun yanı sıra iki karakterin kurtulduğu ve Yenilmezler 4 filminde yer alacakları hakkında kanıtlara sahibiz.

Valkyrie’i oynayan Thompson, Instagram’da paylaştığı fotoğrafta Hemsworth ile görüldü ve Londra’dan Atlanta’ya gittiğini onayladı. Thompson’ın Hemsworth ile Atlanta’da buluşmasının tek sebebi Yenilmezler 4’ün çekimleri olabilir. Bütün o yolda Thor’a eşlik etmesi için başka mantıklı bir açıklama yok gibi görünüyor.

Bunun dışında Kraglin’in Yenilmezler 4 filminde yer alması bekleniyor. Sean Gunn, Tulsa World gazetesinde şu yorumlarda bulundu:

‘‘Şunu söyleyebilirim ki Kraglin’in hikâyesi daha bitmedi. Bence hayranlarım Kraglin’e ne olduğunu öğrenecekler ancak şu an için ben söyleyemem. Şunu söyleyebilirim ki film (Yenilmezler 4) çok heyecanlı olacak. Filmi çok kısa bir sürede kısa aralıklarla çektik ve ben filmi (Yenilmezler 4’ü) Sonsuzluk Savaşı’ndan çok daha fazla beğendim. Tüm bunlar sayesinde filmin çok güzel olacağına inanıyorum.’’

Kraglin, Sonsuzluk Savaşı’nda mıydı? Hayır değildi ancak jenerikte adı geçiyordu. Bunların hepsini yorumladığımız zaman Kraglin’in Yenilmezler 4’te olup olmayacağı tam olarak kesin olmasa da Sonsuzluk Savaşı’ndan sağ çıktığı kesin. Bu nedenle önümüzdeki Marvel filmlerinde onu göreceğiz gibi duruyor.