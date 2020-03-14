AVM’lerde Corona Virüsüne Karşı Önlem Alındı

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcılar Derneği (AYD) Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Altaş, Corona virüsüne karşı AVM'lerde birtakım önlemler alındığını açıkladı. Bu noktada AVM'lerde 12.00 ile 20.00 saatleri arasında esnek çalışma saati uygulanması ön görülüyor.

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm Avrupa’yı etkisi altına alan Corona virüsü, son olarak ülkemizde görülmüştü. Görülen ilk vakanın ardından ivedilikle önlem alan yetkililer, bu kapsamda alınan önlemleri her geçen gün artırmaya devam ediyor. Bu noktada özellikle alışveriş merkezleri, virüsün yayılma potansiyelini artıracak en önemli sosyal mekanların başında geliyor.

Gün içerisinde konuya dair açıklamalarda bulunan Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcılar Derneği (AYD) Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Altaş, AVM’lerde 12.00 ile 20.00 saatleri arasında geçerli olacak şekilde esnek çalışma saati uygulanması için tavsiye kararı aldıklarını açıkladı.

‘Otoritelerimizin aldığı uyarıları ve önlemleri destekliyoruz’:

Yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla düzenlenen çalıştay sonrası açıklamalarda bulunan AYD Başkanı Altaş, AVM’lerde bulunan kapalı çocuk oyun alanlarının ve etkinlik alanlarının da kapalı tutulması tavsiyesinde bulundu. AYD Başkanı Altaş’ın bu konudaki diğer açıklamaları ise şu şekilde oldu:

"Corona virüsünden korunma anlamında kamu otoritelerinin uyarıları ve aldığı önlemleri destekliyoruz. Tüm imkanlarımızı kamunun aldığı tedbirleri desteklemek ve AVM’lerin bu süreçte güvenli alanlar olma özelliğinin sürdürülebilirliğini sağlamak için seferber ediyoruz."

‘Böyle bir dönemde kazançları kaybetme korkusuyla hareket edilemez’:

AVM’lerde kamu sağlığının her şeyin önünde olduğunun da altını çizen Başkan Altaş, bu dönemde kazançları kaybetme korkusuyla değil; halk sağlığını gözeterek hareket edeceklerini de sözlerine ekledi. Altaş’ın bu noktada vurgu yaptığı noktalar ise şöyle:

"AVM’lerimize kiracılarımızla da görüşerek öğlen 12.00 ila akşam 20.00 saatleri arasında geçerli olacak esnek çalışma saati uygulaması için tavsiye kararı alınmıştır. Ancak bu tavsiye kararının istihdamı olumsuz etkilememesi için yıllık izinler kullandırılarak bu uygulamanın yapılması önerilmiştir. Bu sayede AVM’lerdeki çalışanlarımız için de birbiriyle temas etmeyen ayrı gruplar oluşturarak; hizmetin hem hijyenik hem de kesintisiz devam etmesini sağlayacağız. Bu uygulama ile AVM çalışanlarımızın sağlığını korumayı hedefliyoruz."

Yaptığı açıklamalarda tüm alışveriş merkezlerinde dezenfektasyon çalışmalarından, çalışanlara maske tedariğine kadar geniş çaplı önlemler alındığının altını çizen AYD Başkanı Altaş, AVM’lere girişlerin de daha kontrollü olacağını söyledi.