Diyet programlarının vazgeçilmezi haline gelen avokado yararları ile oldukça dikkat çekmektedir. Eğer, “avokadonun faydaları nelerdir?” diye merak ediyorsanız, sizi bu süper meyveyi tüm detayları ile ele aldığımız yazımızı okumaya davet ediyoruz.

İnsan sağlığına faydaları saymakla bitmeyen avokado, lezzetli olmasının yanı sıra lif, faydalı yağlar, potasyum ve K vitamini gibi önemli besin maddelerini içermektedir. İlk olarak Meksika’da ortaya çıkan ancak zamanla dünya çapında yetiştirilmeye başlanan besleyici bir meyvedir. 'Persea Americana' olarak da bilinen avokadonun faydaları, sayısız araştırma ile kanıtlanmıştır.

Özellikle tropik iklimlerde yetişen avokadoların doku, boyut ve renk bakımından birbirinden farklı çeşitleri mevcuttur. Hass avokado en popüler avokado çeşididir, ancak Bacon, Lula, Pinkerton, Fuerte ve Gwen gibi çeşitleri de dahil olmak üzere daha az yaygın başka çeşitleri de vardır. Gelin hep beraber, “Avokado yararları nelerdir?” sorusuna detaylı olarak cevap verdiğimiz yazımıza geçelim.

Avokadonun faydaları:

Hamilelik ve emzirme döneminde beslenme desteği sağlar

Kalp hastalıklarına neden olabilecek risk faktörlerini azaltır

Kilo vermeye yardımcı olur

Zengin antioksidan kaynağıdır

Cildinizi parlak tutar

Gözler için çok faydalıdır

Kemikleri güçlendirir

Yüksek besin kaynağı

Tansiyonu düzenlemeye yardımcı olur

Kanser riskini azaltır

Hamilelik ve emzirme döneminde beslenme desteği sağlar

Hamilelik ve emzirme döneminde C vitamini, folik asit ve potasyum gibi besin gereksinimleri önemli ölçüde artar. Her ne kadar folik asit gereksinimi önemli ölçüde artmaktadır, ancak ne yazık ki, birçok hamile insan önerilen alımın altında folik asit almaktadır ve bu da hamilelik esnasında ortaya çıkabilecek komplikasyonların riskini artırır. Bir avokado, hamilelik süreci boyunca önerilen folik asit alımının %27’sini karşılar.

Kalp hastalıklarına neden olabilecek risk faktörlerini azaltır

Avokado gibi besin değerleri açısından zengin gıdaların düzenli olarak tüketilmesi, çeşitli kalp hastalıklarına karşı korunmaya yardımcı olabilir. İçerisindeki lif, sağlıklı yağlar, vitaminler ve mineraller, dolaşım sistemini sağlıklı tutma konusunda önemli rol oynar. Çalışmalar, avokado açısından zengin bir diyetin, kalp hastalığı riskini düşürmeye yardımcı olabileceğini ortaya koymaktadır. Her 100 gram avokado, sağlıklı kolestrol seviyelerini düzenleyen beta sitosterol adı verilen 76 miligram doğal bitki streolü içermektedir.

Kilo vermeye yardımcı olur

Bir avokadonun en popüler faydalarından biri de, kilo vermeye oldukça yardımcı olmasıdır. Lif miktarı bakımından oldukça zengin olan Avokado, kilo verme diyetlerinde yaygın olarak yer almaktadır. Avokado, uzun süre tokluk hissi vererek ve daha az kalori almanızı sağlayarak, kilo vermenize yardımcı olmaktadır. Yani, düzenli bir şekilde tüketilen avokado, kilo verme konusunda önemli bir faktör olacaktır.

Zengin antioksidan kaynağıdır

Avokado, karotenoidler, C vitamini, E vitamini ve fenolik bileşikler dahil olmak üzere, birçok biyoaktif bileşik bulundurmaktadır. Çeşitli araştırmalar, bu bileşiklerin oldukça etkili antioksidan, nöroprotektif ve kardiyoprotektif aktivitelere sahip olduğunu ortaya koymaktadır. Avokado, antioksidan bakımından yüksek bir besin olduğu için vücudun antioksidan savunmasını artırmaya yardımcı olabilir.

Cildinizi parlak tutar

Avokado, vitaminler, mineraller, antioksidanlar ve yağ asitleri gibi çeşitli besinleri barındırmaktadır. Bu nedenle sağlıklı bir cilt için olmazsa olmaz besinlerden biridir. C vitamini ve E vitamini bakımından oldukça zengin olan Avokado, cildinize doğal bir parlaklık verir. Ayrıca, cildinizin sıklığını ve elastikiyetini korumak için de oldukça faydalıdır.

Gözler için çok faydalıdır

Avokado, gözlerinize zarar verebilecek ışık dalgalarını emen lutein ve zeaksantin içerir. İçerisindeki yüksek A vitamini miktarı da yaşlılıkla birlikte ortaya çıkabilecek olan sarı nokta hastalığı riskini de azaltır.

Kemikleri güçlendirir

Yaklaşık yarım tane avokado, bir yetişkinin günlük K vitamini ihtiyacının %15’ini karşılar. Avokado, kemik yoğunluğunu artırmaya ve meydana gelebilecek kırıkları önlemeye yardımcı olabilir. Kemik sağlığı için gerekli bir başka vitamin olan D vitamini ile tüketildiğinde, çok daha faydalı hale gelir.

Yüksek besin kaynağı

Avokado, genel olarak birçok temel besin maddesini bulundurmaktadır. Ayrıca, bağışıklık sisteminin güçlenmesi için gerekli olan C vitamini, B6 ve B vitamini de dahil olmak üzere gerekli besinleri barındırır. Optimal sağlık için gerekli olan birçok besini içeren avokado, genel diyet kalitesinin iyileştirilmesine de yardımcı olabilir. Aşağıdan, 68 gram avokadonun içerdiği besin değerlerine ulaşabilirsiniz.

Avokado besin değerleri:

Kalori: 114

Diyet lifi: 6 gram

Şeker: 0,2 gram

Potasyum: 345 miligram

Sodyum: 5.5 miligram

Magnezyum: 19.5 miligram

A Vitamini: 43 mikrogram

E Vitamini: 1.3 miligram

K Vitamini: 14 mikrogram

B6 Vitamini: 0.2 miligram

Tekli doymamış yağ asitleri: 6.7 gram

Tansiyonu düzenlemeye yardımcı olur

Kan basıncını düzenlemek söz konusunu olduğunda avokado, mucizevi faydalara sahiptir. Vücudunuzun kan basıncını düzenlemesine yardımcı olan sodyum ve potasyum gibi mineralleri bulundururlar.

Kanser riskini azaltır

Birçok çalışma, avokadodaki fitokimyasalların ağız kanseri hücrelerini öldürmeye yardımcı olabilecek kadar güçlü olduğunu ortaya koymaktadır. Araştımalar, avokadolardan ekstrakte edilen fitokimyasalların hücre döngüsünün durdurulmasına yardımcı olduğunu ve hücre büyümesini engellediğini gösteriyor. Çalışmalar ayrıca, metanol ile ekstrakte edilen avokado fitokimyasallarının, lenfosit hücrelerinin çoğalmasına yardımcı olduğunu ve kromozomal değişiklikleri de azalttığını gösteriyor. Mide, pankreas, kolon ve rahim ağzı kanserlerinin de önlenmesinde önemli rol oynamaktadır.

Bu içeriğimizde avokadonun saymakla bitmeyen faydalarını derledik. Anlattıklarımız yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Avokadoyu diyet listenize ya da beslenme programınıza yazmayı düşünüyorsanız, mutlaka bir uzmandan tavsiye almayı unutmayın.