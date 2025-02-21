Apple'ın yeni uygun fiyatlı modeli iPhone 16e'nin GeekBench performans testi sonuçları gün yüzüne çıktı.

Apple'ın uygun fiyatlı olarak konumlandırdığı yeni telefonu iPhone 16e geçtiğimiz günlerde duyuruldu ve bugün nihayet yeni telefonun performans testi sonuçları gün yüzüne çıktı.

iPhone 16e her ne kadar iPhone 16 serisinde de gördüğümüz A18 çipini kullanıyor olsa da bu çip çekirdekleri standart iPhone 16'daki ile birebir aynı değil. Nispeten daha kısılmış bir versiyonu olsa da performansta bunun ne gibi farklar yarattığını şimdiye kadar bilmiyorduk.

iPhone 16 ve iPhone 16 Plus'tan %13 geride

Bugün ortaya çıkan GeekBench sonuçlarına göre iPhone 16e grafik testlerinde 24.188 puan aldı. Bu puan, iPhone 16 ve iPhone 16 Plus'ın grafik test sonuçlarından aldığı puandan yaklaşık %13 daha düşük.

Daha önce de belirttiğimiz gibi iPhone 16e'yi satın alanların standart iPhone 16 ile aynı işlemciye sahip olduğunu sanıyor olması muhtemel çünkü Apple lansmanda bu şekilde bir pazarlama yolunu tercih etti. Elbette yine de eski nesil iPhone modellerinden yükseltme yapan kişiler için performansta kayda değer bir artış mevcut.

Model GeekBench Puanı iPhone 16 Pro 32771 iPhone 16 Pro Max 32715 iPhone 16 Plus 27772 iPhone 16 27669 iPhone 15 Pro 27283 iPhone 15 Pro Max 27191 iPhone 16e 24188 iPhone 15 Plus 22826 iPhone 15 22767

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