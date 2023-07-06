Her birimizin kendine has bir kokusu var. Bu kokular bazen, evlerimize bile sinebilecek kadar güçlü olabiliyor. Peki hiç, avuç içi kokumuzun cinsiyetimizin belirleyebilecek kadar güçlü olabileceğini düşünebilir miydiniz?

Yeni yapılan araştırmalara göre; bilim insanları, bir analiz makinesiyle avuç içimizin kokusunu alarak cinsiyetlerimizi yüksek bir doğruluk seviyesinde tespit edebiliyorlar.

Hatta, toplamda 60 kişinin katılımcı olduğu araştırma o kadar iyi gitti ki; %96.67 oranında doğru tahmin yapıldı. Peki tüm bunlar nasıl yapılıyor ve sadece avuç içimizin kokusundan cinsiyetimize ulaşılabiliyor?

Ellerimiz, “uçucu kimyasal bileşikleri”nden oluşan bir kimyasal koku yayıyor.

Ellerimizdeki uçucu bileşikler, kimyasal bir profil içeren kokular yayar ve deriden buharlaşırlar. Bazen ise elimizden çıkan yağlı salgılar, parmak izleri ve DNA izleriyle yüzeyde kalabilir. Bu kokudan yola çıkarak yapılan araştırmada ise çok ilginç sonuçlar ortaya konuldu.

30 erkek ve 30 kadının katıldığı çalışmada, avuç içlerinden koku örnekleri alındı. Biyokimyacı Chantrell Frazier öncülüğündeki araştırma ekibi, avuçlar yıkandıktan en az bir saat sonra onları bir pamuklu gazlı bezle sildiler. Daha sonra koku örneklerini kütle spektrometresi kullanarak analiz ettiler ve hangi kokunun hangi cinsiyet olduğunu görmek için çeşitli istatistik yöntemleri uyguladılar.

%96. 67 oranında doğru tahmin yapılsa da Frazier ve ekibi, adımları iyileştirmek ve kullandıkları istatistiksel teknikleri doğrulamak için daha fazla araştırma yapmaları gerektiğini söylüyor.

Adli tıpta yeni gelişmeler olabilir.

Ayrıca araştırmacılar; araç doğrulandıktan sonra, soygun veya saldırı gibi vakaların faillerini bulmaya çalışırken diğer biyolojik kanıtlar yetersiz kaldığında cinsiyet tahmini için kullanılabileceğini ve hiçbir fiziksel parmak izi veya DNA’nın bulunamadığı durumlarda bile insan kokusunun bir soruşturmada belirleyici bir özellik olabileceğini öngörüyor.

Fakat adli tıp da yanılabilir, hatta sıkça hatalar yapılır ve numuneler çarptırılabilir. Böyle bir durumda cinsiyetleri yanlış sınıflandırılan iki kişiyi düşünürseniz epey bir kaos yaşanabilir.