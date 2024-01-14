Dev Halka'nın keşfini gerçekleştiren araştırmacı, sırtımızı yasladığımız modeli gözden geçirmemiz gerektiğini öne sürüyor.

Sonsuz uzayın karşımıza çıkardığı sonsuz yenilikler, her seferinde tam bir konuyu çözecekken üstüne yeni şeylerin eklenmesine sebep oluyor. Bu, karşımıza daha çok öğrenme fırsatı çıkardığı için çok da şikâyet etmiyoruz fakat bir noktada da uzayın derinliği karşısındaki küçüklüğü yüzümüze vuruyor desek yanlış olmaz.

Yine buna sebep olan bir keşif yapıldı. Söz konusu keşfi yapan bilim insanları, Dünya’dan çıplak gözle görülmese de bizim gördüğümüz Ay’ın 15 katı büyüklüğünde dev bir halka buldu. Büyük Halka (Big Ring) olarak adlandırılan bu gök cismi o kadar büyük ki bizim kozmoloji ilkelerimize göre böyle bir şeyin olmaması gerekiyor. Fakat tam olarak orada duruyor.

En temelinden başlayalım. Gerçi orayı bile sorgulamamız gerekiyor artık.

Büyük Halka (Mavi)

Büyük Halka, 1,3 milyar ışık yılı çapında. Evet, uzaklıkta değil, çapında. İçinde ise galaksiler ve galaksi kümeleri yer alıyor. Çıplak gözle görülemeyecek kadar uzakta olan bu gök cismi, 9 milyar ışık yılı uzaklıkta. Bu yüzden de çıplak gözle görünmesi pek de mümkün değil.

Şimdi de daha önce bahsettiğimiz kozmolojik ilkeye dönelim. Bu ilkeye göre evren homojendir ve nereden bakarsanız bakın aynıdır, yani izotropiktir. Fakat keşfedilen Büyük Halka, bu ilkeyle çatışıyor. Keşif çalışmasında yer alan PhD öğrencisi Alexia Lopez, şu an elde olan kozmoloji teorilerine göre bu büyüklükte nesnelerin var olmadığını düşündüklerini söyledi. Tabii 2021 yılında keşfedilen Giant Arc isimli gök cismini de unutmamak gerek. O da 3,3 milyar ışık yılı çapındaydı ve yeni keşfedilen Büyük Halka’nın yanında görünüyor. Lopez, bu tarz keşiflerin halı altına süpürüldüğünü söylüyor. Burada kendisi, bizim kabul ettiğimiz evren modelini gözden geçirmemiz gerektiğini öne sürüyor.

Keşfi şans eseri yapan ve deneyimini sürreal şeklinde ifade eden Lopez’in açıklamaları nasıl geri dönecek göreceğiz. Son olarak Büyük Halka’nın tamamen bir halkadan ziyade bobin şekline daha yakın olduğu söyleniyor.

Sizin düşünceleriniz neler?