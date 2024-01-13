Yeni nesil ticari uçuşların önünü açmayı hedefleyen NASA, prototip olmadığının altını çizdiği X-59'u tanıttı.

Biz her ne kadar kendisini uzay çalışmalarıyla biliyor olsak da NASA’nın havacılık sektörüne katkısı en az uzay çalışmaları kadar büyük. En son çıkan X-59 hava aracı da bunun en büyük ve en güncel kanıtı olarak karşımıza çıkıyor. Ses hızını aşan bu hava aracı, belirli yasaklamaların ötesine mühendislik çözümleriyle geçiyor.

Söz konusu yasaklama süpersonik uçuşları kapsıyor. Ortaya çıkan yüksek gürültü sebebiyle yasaklanan bu uçuşlar, X-59 için problem olmayacak gibi görünüyor. Zira ses hızının 1,4 kat ötesine geçecek olan model, ABD şehirlerinin üzerinde gezecek, hem de alışık olduklarımıza nazaran minimal bir sesle.

İlk uçuşu bu yılın sonlarında gerçekleştirilecek.

12 Ocak 2024 Cuma gününde NASA ve Lockheed Martin’in etkinliğinde resmen tanıtılan X-59, yeni nesil ticari uçuşların önünü açmayı hedefliyor. Söz konusu araç, NASA’nın Quesst görevinin odak noktasında. Amacı ise yetkililerin süpersonik uçuşlar konusundaki kararı yeniden değerlendirmelerini sağlamak.

Tasarım ve donanım öğeleriyle ses hızının 1,4 kat üstüne çıkacak olan X-59, yine bu özellikleri sayesinde bunu düşük bir ses seviyesinde gerçekleştirecek. Uçuşundan alınan veriler de hem yetkililerle hem de endüstrideki diğer kişilerle ve şirketlerle paylaşılacak. Tanıtımın ardından ekip, ilk uçuş hazırlıklarına odaklanacak. Bunun ardından test uçuşlarını göreceğiz.



Bu test uçuşlarının ardından X-59, ABD’nin seçilecek şehirleri üzerinde uçacak ve hem bölgeden hem de bölgedekilerden X-59’un sesine yönelik veri toplanacak. Bu veriler de direkt yetkililere ulaşacak. NASA, bu aracın bir prototip olmadığının da altını çiziyor.

Aşağı yukarı 30 metre uzunluğa ve 9 metre genişliğe sahip X-59, uzun burnu sayesinde süpersonik uçuşlarda görülen şok dalgalarını kıracak. Jet motorunun üst kısma yerleştirilmesi de aracın alt kısmını yumuşattığı için şok dalgalarının birikmesini engelleyecek.

Fotoğraflara bakınca “e pilot önünü nasıl görecek?” diye düşündüyseniz belirtelim; NASA, eXternal Vision System diye isimlendirdiği bir sistemle, yüksek çözünürlüklü kameralardan görüntü alarak bunların kokpitteki 4K monitöre ulaştırıldığını belirtiyor.

Sizin bu araç hakkındaki düşünceleriniz neler?