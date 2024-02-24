Ayla ve Müslüm'ün yapımcısı olarak bilinen Mustafa Uslu, ailesiyle birlikte Türkiye'den Almanya'ya taşınacağını açıkladı. Taşınmanın sebebi ise Neşet Ertaş filminin vizyona girmemesiyle uğradığı maddi zarar.

Çoğumuzun daha çok "Ayla ve Müslüm'ün yapımcısı" olarak bildiği yapımcı Mustafa Uslu, Türkiye'yi terk etme kararı aldığını açıkladı. Daha çok biyografi ve tarihi olayları anlattığı filmleri ile bildiğimiz Uslu, Türkiye'den ayrılma sebebini bir başka biyografi yapımı olan Neşet Ertaş filminin başına gelenler ve yaşadığı maddi sorunlar olarak açıkladı.

Bilmeyenler için hatırlatmak gerekirse Garip Bülbül Neşet Ertaş filmi, mirasçılarının açtığı dava sonucu vizyona girememişti. Mustafa Uslu'nun açıklamalarına göre film, banka kredileri ile çekilmiş ve vizyona girememesi neticesinde milyonlarca dolarlık maddi zarar söz konusu oldu. Bu maddi zarar nedeniyle de Uslu, ailesiyle birlikte Almanya'ya taşınma kararı almış durumda.

Mustafa Uslu'nun Türkiye'den ayrılacağını ifade ettiği açıklamaları şu şekilde:

"Türkiye'de film çekmek çok zor iş. Neşet Ertaş filmine 4.5 milyon dolar harcamıştık. Rahmetli Neşet Ertaş'ın mirasçıları kişilik haklarının ihlal edildiği gerekçesiyle dava açtı. Maalesef davanın görüldüğü mahkeme tarafından filmimiz dahi izlenmeden, bilirkişi raporu dahi alınmadan vizyona girmesi engellendi. Bu sebeple bankadan film için çekmiş olduğumuz kredi borçlarımı ödeyemedim, icralık oldum.

Serdar Ortaç'ın kumar borcunu 7 defa yapılandıran banka benim isteğimi maalesef kabul etmedi. Çocuklarımın okul taksitini dahi ödemekte zorlanıyorum, kiralık arabaya biniyorum. Çok sevdiğim ülkemi ailemle beraber terk etmeye karar verdim. Üzgün ve boynu bükük gidiyoruz. Almanya'da yaşayacağız. Bundan sonraki hayallerimizi orada gerçekleştirmeye çalışacağız, hoşça kalın."

Box Office verilerine göre bazı Mustafa Uslu filmlerinin gişe hasılatları şu şekilde:

Seyirci sayısı Hasılat Ayla 5.589.872 66.055.256 TL Çiçero 936.601 11.018.797 TL Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu 1.880.959 31.745.617 TL Müslüm 6.480.563 84.601.438 TL Türk İşi Dondurma 571.758 7.845.651 TL Bandırma Füze Kulübü 154.773 7.333.546 TL Kesişme - İyi ki Varsın Eren 2.328.284 53.340.580 TL

*1 milyon TL'nin altında hasılat yapan yapımlar listeye dahil edilmemiştir.