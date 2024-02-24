Çoğumuzun daha çok "Ayla ve Müslüm'ün yapımcısı" olarak bildiği yapımcı Mustafa Uslu, Türkiye'yi terk etme kararı aldığını açıkladı. Daha çok biyografi ve tarihi olayları anlattığı filmleri ile bildiğimiz Uslu, Türkiye'den ayrılma sebebini bir başka biyografi yapımı olan Neşet Ertaş filminin başına gelenler ve yaşadığı maddi sorunlar olarak açıkladı.
Bilmeyenler için hatırlatmak gerekirse Garip Bülbül Neşet Ertaş filmi, mirasçılarının açtığı dava sonucu vizyona girememişti. Mustafa Uslu'nun açıklamalarına göre film, banka kredileri ile çekilmiş ve vizyona girememesi neticesinde milyonlarca dolarlık maddi zarar söz konusu oldu. Bu maddi zarar nedeniyle de Uslu, ailesiyle birlikte Almanya'ya taşınma kararı almış durumda.
Mustafa Uslu'nun Türkiye'den ayrılacağını ifade ettiği açıklamaları şu şekilde:
Box Office verilerine göre bazı Mustafa Uslu filmlerinin gişe hasılatları şu şekilde:
|Seyirci sayısı
|Hasılat
|Ayla
|5.589.872
|66.055.256 TL
|Çiçero
|936.601
|11.018.797 TL
|Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu
|1.880.959
|31.745.617 TL
|Müslüm
|6.480.563
|84.601.438 TL
|Türk İşi Dondurma
|571.758
|7.845.651 TL
|Bandırma Füze Kulübü
|154.773
|7.333.546 TL
|Kesişme - İyi ki Varsın Eren
|2.328.284
|53.340.580 TL
*1 milyon TL'nin altında hasılat yapan yapımlar listeye dahil edilmemiştir.