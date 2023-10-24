Bir Apple kullanıcısı, gölde yüzerken düşürdüğü Apple Watch Ultra'ya istemsizce de olsa sağlamlık testi yapmış oldu. Aylar sonra bulunan saatin çalışmaya devam etmesi dikkatleri çekti.

Apple Watch, Series 2'den bu yana 50 metreye kadar su geçirmezlik özelliğine sahip. Apple Watch Ultra ise daha zorlu koşullara da karşı durabilmesi için gelişmiş korumalara sahip. Örneğin bu akıllı saatlerin su geçirmezlik sınırı 100 metreyi bulabiliyor. Peki Apple Watch, suyun altında aylarca kalırsa ne olur?

Amir Noorani adlı bir Apple kullanıcısı bu sorunun cevabının ortaya çıkmasını da sağladı. Her ne kadar bu girişim biraz gönülsüz olsa da Apple Watch Ultra'nın gerçekten de dayanıklı bir cihaz olduğunu gösteriyor.

Gölde düşen saat aylar sonra bulundu

Noorani, ABD'de Texas'ta bulunan bir gölde yüzmeye gittiğinde akıllı saatini göle düşürdü. Normalde Apple Watch Ultra pek kolay çıkan bir saat değil ancak Noorani, göle dalarken saatini silikon bantla takmış olduğu için saati kolundan çıktı. Şanssız adam her ne kadar bir dalgıç yardımıyla saatini arasa da başarılı olamadı.

Yapacak bir şey kalmadığında Noorani, "Cihazımı bul" özelliğini kullanarak Apple Watch'ını kayıp moduna aldı. Bu moddayken saatin ekranında saatin kayıp olduğunu belirten bir mesaj yer alıyor, böylece saatin sahibine ulaşabilmek mümkün oluyordu. Olaydan üç ay sonra ise başka bir dalgıç, göle daldığı sırada Noorani'nin saatini buldu. İlk başta çalışmayan cihaz, bir süre şarjda kaldıktan ve temizlendikten sonra sorunsuz şekilde çalışmaya devam etti.